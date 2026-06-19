Subdelegación en Granada explica a los pueblos afectados el procedimiento de ejecución de las ayudas por las borrascas

La Subdelegación del Gobierno en Granada ha acogido una reunión con alcaldes de municipios que recibirán las ayudas aprobadas por el Gobierno de España para obras de reparación de infraestructuras municipales dañdas por los temporales de borrascas. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA

GRANADA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Granada ha acogido este viernes una reunión con alcaldes y alcaldesas de municipios de la provincia que recibirán las ayudas aprobadas por el Gobierno de España para obras de reparación de infraestructuras municipales y prevención por los daños ocasionados por el temporal de borrascas del pasado invierno para explicarles el proceso de ejecución de los proyectos, así como clarificar sus dudas.

El subdelegado, José Antonio Montilla, ha subrayado que el encuentro responde a la voluntad de "ofrecer a los ayuntamientos información clara y directa para que puedan ejecutar estas ayudas con la máxima rapidez y eficacia". En este sentido, ha destacado que "la coordinación con los municipios es clave para acelerar la recuperación de los municipios y garantizar que todos los municipios ejecuten sus proyectos", teniendo en cuenta que la supervisión de todo el proceso se hará desde la Subdelegación del Gobierno.

Montilla ha señalado que el Gobierno de España ha aprobado ya más de 201 millones de euros para financiar el cien por cien de las actuaciones de reparación y prevención de daños en 80 municipios de la provincia de Granada. "En las próximas semanas se aprobarán los 46 restantes, una vez que se aporte la documentación requerida", ha añadido.

Estas ayudas forman parte del Real Decreto-Ley 5/2026, dotado con 7.000 millones de euros para Andalucía y Extremadura con el objetivo de paliar los efectos de los temporales.

En conjunto, estas ayudas llegarán a 126 municipios de la provincia de Granada que recibirán financiación estatal por un importe global que rondará los 280 millones de euros.

En la reunión se ha destacado que los fondos ya se están transfiriendo anticipadamente a los municipios en cuentas específicas habilitadas para este fin, permitiendo iniciar las actuaciones de forma inmediata. El plazo máximo de ejecución será de tres años y los ayuntamientos deberán presentar informes de seguimiento a la Subdelegación del Gobierno al finalizar el primer y el segundo año de ejecución.

Además, las ayudas permitirán no solo reparar infraestructuras dañadas por las borrascas, sino también ejecutar nuevas actuaciones destinadas a prevenir futuras inundaciones y avenidas, una posibilidad especialmente relevante ante la creciente frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos asociados al cambio climático.

Montilla ha asegurado que la Subdelegación del Gobierno trabajará estrechamente con todos los ayuntamientos para garantizar la correcta ejecución de este programa extraordinario de inversiones, que serán gestionadas directamente por las entidades locales.