La Subdelegación reúne a los municipios de Granada afectados por las borrascas para explicarles las ayudas del Gobierno

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

GRANADA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Granada ha acogido una reunión con alcaldes de municipios de la provincia afectados por las recientes borrascas con el objetivo de informarles de las ayudas aprobadas por el Gobierno de España para paliar los daños ocasionados por estos fenómenos meteorológicos adversos, así como del procedimiento y los plazos establecidos para su solicitud.

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha subrayado que este encuentro responde a la voluntad de "ofrecer a los ayuntamientos información clara y directa para que puedan acceder a estas ayudas con la máxima rapidez y eficacia". En este sentido, ha destacado que "la coordinación con los municipios es clave para acelerar la recuperación de los municipios y garantizar que todos los municipi9os puedan acceder a las ayudas".

Montilla ha señalado que "el Gobierno de España ha aprobado un paquete de medidas extraordinario, nunca antes visto ante un episodio de estas características, para atender las necesidades derivadas de las borrascas", y ha insistido en que "la prioridad es que los recursos lleguen cuanto antes a los territorios afectados y se traduzcan en actuaciones concretas que mejoren la vida de la ciudadanía". Por ello, se han habilitado anticipos que pueden ser recibidos con una declaración responsable.

El subdelegado ha recordado que el paquete de ayudas aprobado por el Ejecutivo, recogido en el Real Decreto-ley 5/2026, asciende a 7.000 millones de euros, de los cuales 2.000 millones se destinan específicamente a los ayuntamientos para la reconstrucción y reparación de infraestructuras municipales dañadas, los gastos de emergencia que hayan realizado y para la construcción de nuevas infraestructuras municipales que prevengan inundaciones. Estas aportaciones se realizarán mediante transferencias directas, no préstamos, lo que permitirá a las entidades locales actuar con mayor agilidad y sin incrementar su endeudamiento.

Además de estas medidas, el Real Decreto-ley prevé ayudas para la restauración de caminos de uso público, limpieza y reparación de balsas y otras infraestructuras de riego y para la recuperación de cauces públicos situados en zonas urbanas

Igualmente, los ayuntamientos y las comunidades autónomas podrán destinar el superávit correspondiente al ejercicio 2025 a actuaciones vinculadas a la reparación de daños mediante inversiones financieramente sostenibles, facilitando así la movilización de recursos propios para la recuperación. Del mismo modo, se flexibiliza la regla de gasto para las administraciones territoriales en aquellas partidas destinadas a paliar los efectos de las inundaciones, de manera que no computen a efectos de las reglas fiscales.

El conjunto de medidas se completa con la puesta en marcha de un Plan de Empleo dotado con 50 millones de euros para los municipios afectados por el temporal.

Por otra parte, el paquete de medidas establece que los beneficios fiscales establecidos para el IBI y en el IAE serán compensados por el estado para evitar pérdidas de ingresos a las entidades locales.

En la reunión se ha informado a los alcaldes y alcaldesas de las ayudas previstas para las personas que han sufrido daños en sus viviendas o enseres o en sus establecimientos industriales, comerciales o de servicios.

El subdelegado ha destacado que "el Ejecutivo ha diseñado un marco de ayudas flexible y adaptado a la realidad de los municipios, que combina ayudas directas, medidas fiscales y apoyo técnico", y ha añadido que "el objetivo es facilitar y agilizar al máximo la tramitación y para que durante el próximo mes puedan se puedan a empezar a recibir las ayudas".