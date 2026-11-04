La subdelegada en Córdoba participa en la Junta Local de Seguridad de Posadas y visita las actuaciones del PFEA

Raquel Casado habla con Emilio Martínez en Posadas. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CÓRDOBA

POSADAS (CÓRDOBA), 4 (EUROPA PRESS)

La subdelegada del Gobierno central en Córdoba, Raquel Casado, ha visitado este miércoles Posadas (Córdoba), acompañada por el alcalde, Emilio Martínez, para participar en una Junta Local de Seguridad y conocer dos actuaciones ejecutadas en el marco del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA).

La jornada, según ha informado la Subdelegación en una nota, ha comenzado con la celebración de la Junta Local de Seguridad, en la que se ha analizado la situación de seguridad del municipio, que presenta "un balance positivo". El encuentro ha permitido poner de manifiesto la importancia de la coordinación y colaboración entre las distintas administraciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En este sentido, la subdelegada del Gobierno en Córdoba ha destacado la "excelente colaboración y coordinación existente entre la Guardia Civil y la Policía Local de Posadas", subrayando que "el trabajo conjunto de ambos cuerpos es fundamental para garantizar la seguridad y ofrecer una respuesta eficaz y cercana a la ciudadanía".

Casado ha resaltado la cooperación permanente entre la Guardia Civil y la Policía Local, una coordinación que, según ha señalado, "permite prevenir mejor los problemas, optimizar los recursos y actuar de manera más eficaz ante cualquier incidencia". Además, ha agradecido la labor y "el compromiso diario" de los agentes que trabajan por la seguridad y el bienestar de los vecinos del municipio.

Posteriormente, Raquel Casado y el alcalde han visitado las obras de mejora de la piscina municipal, una actuación incluida en el PFEA que cuenta con una aportación del Gobierno de España de 109.000 euros y que está permitiendo la creación de 62 puestos de trabajo.

A continuación, se han desplazado hasta el parque Jesús Colza, para conocer los trabajos de acondicionamiento de este espacio público, que cuentan con una inversión de 80.118 euros y generan 45 puestos de trabajo.

En conjunto, ambas intervenciones suponen una aportación estatal de 189.118 euros y la creación de 107 puestos de trabajo, "contribuyendo a mejorar las infraestructuras y espacios públicos municipales, al tiempo que se favorece el empleo y la actividad económica local".

Estas actuaciones "ponen de relieve el compromiso del Gobierno de España con los municipios cordobeses a través del PFEA, un programa fundamental para impulsar el desarrollo rural, mejorar los equipamientos municipales y generar oportunidades laborales en el territorio".