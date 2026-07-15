La subdelegada del Gobierno en Córdoba recibe a los niños saharauis participantes en el programa 'Vacaciones en Paz'

Recepción a los niños saharauis participantes en el programa 'Vacaciones en Paz'. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

CÓRDOBA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno de España en Córdoba, Ana López, ha recibido este miércoles a los niños saharauis que participan en el programa 'Vacaciones en Paz', impulsado por la Asociación de Amigos de los Niños Saharauis (Acansa).

En este contexto, Ana López ha puesto en valor el trabajo de Acansa, que permite que 131 niños saharauis lleguen a la provincia de Córdoba para tener "unas vacaciones en paz y unas vacaciones en las que puedan disfrutar de la familia, del ocio y del tiempo libre".

Además, la subdelegada, que ha estado acompañada por la 'alma mater' y presidenta de Acansa, Ana Ramos, ha resaltado que el paso por Córdoba también permite a estos menores visitar el Hospital Universitario Reina Sofía para hacerse los chequeos médicos que necesitan.

Para concluir, la responsable de Acansa, Ana Ramos, ha asegurado que 'Vacaciones en Paz' es un programa "necesario" e "imprescindible" para estos menores, que son "pequeños embajadores de la causa saharaui" que "necesitan 'Vacaciones en Paz' para alejarse de un campo de refugiados", pues su pueblo "lleva más de 50 años exiliado desde que Marruecos ocupó el Sahara Occidental de manera ilegal".