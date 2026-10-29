La subdelegada de Gobierno en Córdoba traslada sus "condolencias y profundo pesar" por las personas fallecidas en trenes

Pasajeros del los trenes llegan a Córdoba tras el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) que ha obligado a interrumpir la circulación de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. A 28 de octubre de 2026 en Córdoba (Andalucía España). - María José López - Europa Press

CÓRDOBA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en la provincia de Córdoba, Raquel Casado, ha trasladado este jueves sus "condolencias y el profundo pesar" que sienten desde la Subdelegación del Gobierno "a todas las familias de todas las personas que desgraciadamente han perdido la vida", así como "el ánimo y fuerza a todos los que se encuentran hospitalizados en este momento", tras el siniestro ferroviario de la localidad toledana de Urda, con la colisión entre los dos trenes AVE e Iryo, con 69 personas fallecidas y 110 heridas.

En declaraciones a los periodistas tras un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario, la representante del Ejecutivo central ha comentado que desde Córdoba se puso a disposición dispositivos tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil para "atender a posibles familiares que pudieran llegar" a la Estación de Trenes de Córdoba-Julio Anguita, y en la Comandancia de la Benemérita se ha puesto un punto de recogida de denuncias y toma de muestras para la búsqueda de víctimas "ante la posibilidad de que hubiera personas de Córdoba desaparecidas".

Al respecto, ha comentado que este miércoles ha transcurrido el día "con mucha tranquilidad", porque "no se interpuso ninguna denuncia en Córdoba", aunque sí son conscientes de que se busca a la joven mallorquina con vínculos con Rute, "pero en Córdoba no se ha recogido ninguna denuncia" sobre ello, ha explicado.

Mientras, Casado ha expresado que "no haber recibido ninguna denuncia en la Comandancia de Córdoba es una relativa buena noticia, si se puede calificar de esta manera, teniendo en cuenta las circunstancias, de que no habría muchas personas de Córdoba afectadas".

Por otra parte, la subdelegada ha indicado que el operativo policial de la estación se ha retirado, después de la llegada de autobuses con personas afectadas, auqneu "sigue existiendo el punto de información" habilitado por Adif en la propia estación.