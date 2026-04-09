La subdelegada del Gobierno informa a los municipios de la provincia de Córdoba sobre las ayudas por las borrascas

Un momento de la reunión de la subdelegada (al fondo, centro) con los representantes municipales. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

CÓRDOBA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno de España en Córdoba ha mantenido este jueves una reunión de trabajo con representantes de los 77 municipios de la provincia, con el objetivo de informar de manera detallada sobre el desarrollo, plazos y procedimiento de tramitación de las ayudas habilitadas por el Gobierno de la Nación para paliar los daños ocasionados por las recientes borrascas.

Según ha informado la Subdelegación en una nota, este encuentro se produce tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de diversas normas que regulan estas ayudas, entre ellas el Real Decreto-ley 5/2026, la Orden 305/2026 y la Orden 312/2026 ambas de 27 de marzo. La mayoría de los municipios de la provincia van a poder recibir el 100% de los gastos de inversiones que hayan tenido que acometer con motivo de los acontecimientos climáticos sufridos.

La subdelegada ha destacado la importancia de esta reunión, como herramienta de coordinación para garantizar que todos los municipios dispongan de la información necesaria y puedan tramitar correctamente las ayudas dentro de los plazos establecidos. Además, se ha habilitado para dudas el correo 'OficinaAyudasCordoba@correo.gob.es'.

También ha subrayado Ana López el papel fundamental de los ayuntamientos, como administración más cercana a la ciudadanía, tanto en la identificación de daños, como en el acompañamiento en los procedimientos administrativos.

El Gobierno de España, según ha señalado, "reafirma así su compromiso con la recuperación de los municipios afectados, facilitando recursos económicos y mecanismos ágiles que permitan restablecer cuanto antes la normalidad en las zonas afectadas".