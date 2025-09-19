El subdelegado afea las "miserias partidistas" tras las críticas de Diputación por inversiones del aeropuerto de Granada

Archivo - El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, primero por la izquierda en la imagen de archivo, en el aeropuerto Federico García Lorca - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

GRANADA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha criticado la reacción del presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, a las inversiones anunciadas por el Ejecutivo central en el Aeropuerto Federico García Lorca, en término municipal de Chauchina, en el área metropolitana granadina, y ha pedido a todas las administraciones ir más allá de "miserias partidistas" en asuntos como este.

Así lo ha apuntado en un audio remitido a los medios después de que Rodríguez, del PP, se haya mostrado este viernes "decepcionado" con las inversiones anunciadas por el Gobierno en el aeródromo de Granada y Jáen que ha considerado se han programado sobre la base de un "reparto de migajas".

"Sorprende que el presidente de la Diputación no se alegre de que Aena vaya a recrecer todas las pistas del aeropuerto, que se vaya a remozar la zona de llegadas, igual que se ha hecho" con la "de salidas o que en 2026 todas las pistas tengan acercamiento instrumental", ha indicado Montilla.

Todo ello "más allá de otras mejoras previstas en eficiencia energética o en climatización", ha indicado el subdelegado, que se ha congratulado de que la provincia refuerza en este sentido a "un aeropuerto perfectamente preparado para recibir a cualesquiera compañías nacionales e internacionales", lo cual "debía alegrar a todas las administraciones, más allá de miserias partidistas".