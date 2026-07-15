El subdelegado anuncia un refuerzo de la Guardia Civil para garantizar unas "fiestas tranquilas" en Arjonilla (Jaén)

Reunión de la Junta Local de Seguridad en Arjonilla - SUBDELEGACIÓN JAÉN

JAÉN 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha informado de que habrá mayor presencia de la Guardia Civil en Arjonilla (Jaén) para garantizar unas "fiestas tranquilas" en honor a San Roque, previstas durante desde el 14 al 18 de agosto.

Así se ha establecido durante la Junta Local de Seguridad del municipio, que el máximo representante del Ejecutivo en la provincia ha copresidido junto con el alcalde de la localidad, Luis Miguel Carmona.

Los participantes en la Junta Local de Seguridad, entre ellos efectivos de Policía Local y Protección Civil, entre otros miembros de la Corporación, han estudiado la coordinación del dispositivo policial de seguridad que se desplegará para garantizar la convivencia y la tranquilidad durante jornadas festivas, con el objetivo "de dar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier eventualidad".

En concreto, se han analizado las medidas de seguridad para el día grande de las fiestas, el 16 de agosto. Al respecto, el subdelegado ha puesto de manifiesto que se ha elaborado un plan de seguridad por parte de Guardia Civil, en coordinación con la Policía Local, "que comprende la cobertura de agentes necesaria para lograr el objetivo de tener unas celebraciones tranquilas y seguras".

La prioridad para esos días es que esta festividad "siga siendo ejemplo de convivencia y cordialidad entre vecinos y forasteros, sin que la diversión sea sinónimo de alteración del orden público", ha agregado Fernández.

Por su parte, el alcalde de Arjonilla, Luis Miguel Carmona ha indicado que este encuentro "establece un plan de seguridad firme en relación a los actos que se han organizado por el Ayuntamiento para este mes de agosto".

Se trata de unas fiestas patronales que "son un reclamo comarcal ya que atraen a muchas vecinas y vecinos de la comarca por lo que Arjonilla llega a duplicar la población", de ahí la necesidad de contar con un dispositivo acorde a estas circunstancias.