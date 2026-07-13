El subdelegado del Gobierno en Jaén pide "tolerancia cero" con el alcohol y las drogas al volante

Punto de control de la Guardia Civil - SUBDELEGACIÓN JAÉN

JAÉN 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha pedido "tolerancia cero" con el alcohol y las drogas al volante. Así lo ha manifestado durante su visita a un punto de control instalado por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, con motivo de la Campaña Especial de Vigilancia y Control que la Dirección General de Tráfico (DGT) desarrolla entre los días 13 y 19 de julio en todo el territorio nacional.

Durante la visita ha estado acompañado por el jefe provincial de Tráfico en Jaén, Antonio Fornes, así como por uno de los socios de Aspaym Jaén, Daniel Madrigal y la asistente social de la entidad, Irene Tajuelo, en una acción que pone de manifiesto la colaboración entre las administraciones públicas y las entidades "que trabajan en la concienciación sobre las consecuencias de los siniestros viales".

El subdelegado del Gobierno ha destacado la importancia de este tipo de campañas preventivas, cuyo objetivo "es reducir las conductas de riesgo al volante y reforzar la seguridad en las carreteras jiennenses, especialmente en un periodo del año en el que aumenta de forma considerable la movilidad por los desplazamientos estivales", ha indicado.

En este sentido, ha recordado que el consumo de alcohol y drogas "continúa siendo uno de los principales factores concurrentes en los siniestros de tráfico con víctimas mortales porque conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas incrementa notablemente el riesgo de sufrir un accidente y la gravedad de sus consecuencias".

"La única tasa segura al volante es cero cuando se va a conducir", ha subrayado, al tiempo que ha incidido en que "cualquier consumo afecta a la capacidad de reacción, a la percepción del riesgo y a la toma de decisiones".

El jefe provincial de Tráfico, Antonio Fornés, ha explicado que la campaña contempla la realización de controles preventivos tanto en vías interurbanas por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil como en los municipios cuyos ayuntamientos se adhieran a la iniciativa mediante la participación de sus policías locales.

Por otra parte, la responsable de Aspaym en Jaén, Concha Cobo ha concienciado a distintos conductores sobre la importancia de ser prudente al volante. En este sentido, ha señalado que "cuando una persona con lesión medular habla directamente con un conductor, el mensaje llega de una forma diferente".

"Nosotros somos la prueba de que un segundo de imprudencia puede tener consecuencias para toda la vida. Alcohol, drogas y conducción son incompatibles. La única decisión responsable es no ponerse al volante después de consumir", ha subrayado Cobo.

Durante toda la semana, los agentes intensificarán los controles de alcoholemia y detección de drogas en distintos puntos de la provincia con el objetivo de prevenir accidentes y reforzar la vigilancia sobre uno de los comportamientos de mayor riesgo para la seguridad vial.

La campaña se enmarca en la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030, alineada con los objetivos del Decenio de Acción para la Seguridad Vial de Naciones Unidas y con la política europea de Visión Cero, que persigue reducir de forma significativa el número de víctimas mortales y heridos graves en carretera mediante actuaciones de prevención, control y concienciación.