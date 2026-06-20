El subdelegado del Gobierno en Jaén recibe la Cereza de Oro de Castillo de Locubín

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha recibido este sábado la Cereza de Oro de Castillo de Locubín, - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN JAÉN

JAÉN 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha recibido este sábado la Cereza de Oro de Castillo de Locubín, una distinción que ha agradecido con emoción y que ha definido como "el abrazo sincero de un pueblo noble, trabajador y lleno de alma".

Durante el acto, ha destacado el valor de la cereza como símbolo de la identidad, la historia y la economía del municipio, así como el esfuerzo de las familias agricultoras que han mantenido vivo este cultivo generación tras generación, según se recoge en una nota.

El subdelegado ha señalado que detrás de cada cereza se encuentran el trabajo diario en el campo, el sacrificio de numerosas familias y una tradición agrícola profundamente vinculada a las vegas del río San Juan.

Asimismo, ha puesto en valor la contribución de este cultivo a la generación de empleo y al desarrollo económico de la localidad.

También ha subrayado la importancia de conservar el amor por el campo, las costumbres y la cultura del trabajo transmitida de padres a hijos, asegurando que mientras se sigan cuidando los cerezos "seguirá latiendo el alma de Castillo de Locubín".

Finalmente, ha agradecido al alcalde, Cristóbal Rodríguez, al Ayuntamiento y a los vecinos y vecinas su cercanía y hospitalidad, y ha reafirmado su compromiso de continuar trabajando para favorecer la llegada de inversiones que mejoren la calidad de vida de los castilleros y castilleras.