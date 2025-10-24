El subdelegado en Granada defiende las intervenciones del Gobierno tras la dana frente a las críticas de la Diputación

GRANADA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha afirmado este viernes que la Diputación Provincial, con gobierno del PP, "intenta tapar su incompetencia al no reparar el puente que une Benalúa con El Bejarín", en término municipal de Purullena, "anunciando acciones judiciales" por las actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) tras la dana de hace un año.

"Lo cierto es que hace un año que la dana destruyó ese puente y cortó la carretera de titularidad provincial" y "desde entonces la ciudadanía de la comarca de Guadix viene sufriendo la incompetencia de la Diputación", ha indicado Montilla en un audio remitido a los medios después de que el diputado de Obras Públicas de Granada, José Ramón Jiménez, haya anunciado este viernes "acciones judiciales contra la CHG por su dejadez y falta de cumplimiento de sus obligaciones" en tareas de mantenimiento en la zona.

Montilla ha señalado que en este tiempo "la CHG ha invertido 11,8 millones de euros en mejorar las cuencas" de ríos de Guadix y del norte de la provincia de Granada, "así como el Arroyo Salado en la Cuenca del Genil. En un año todas las obras de mejora de las zonas afectadas por la dana están terminadas o a más del 95 por ciento de su ejecución".

"Sin embargo, la única actuación que debía hacer la Diputación, que es este puente", según ha detallado Montilla, "ahí sigue sin tocar, y eso que solo tienen que pagar el 50 por ciento", pues la otra mitad, "más de 500.000 euros, lo aporta el Gobierno de España a través de las ayudas por la dana".

"Le echaban la culpa a que faltaba una autorización" de CHG, y, según el subdelegado, "era mentira" porque se aprobó "esa autorización en 26 días. Por último, ha incidido en su petición a la Diputación que "arregle ya de una vez el puente, pues su inoperancia está perjudicando a la ciudadanía de Benalúa, de Purullena y a toda la comarca de Guadix".