Subdelegado en Granada y regantes del Guadalfeo "aclaran discrepancias" sobre la financiación del desglosado 3 de Rules

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GRANADA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, y la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo han "aclarado discrepancias" en cuanto a la financiación del desglosado 3 de las canalizaciones de la presa de Rules tras una reunión celebrada en la mañana de este jueves.

Esta es la valoración ofrecida por Montilla tras el encuentro, mientras que el presidente de los regantes, Maximino Prados, ha asegurado a Europa Press, que la reunión ha servido para "aclarar las cuantías económicas", toda vez que el colectivo al que representa no quedó satisfecho por las declaraciones ofrecidas por el subdelegado en un acto en Motril.

"Hemos aclarado algunas discrepancias en los números del convenio de financiación, que son 'algo más' de 582 euros/hectárea a año al añadir el IVA, pero muy lejos de los 1.600 que en algún momento se ha dicho. En cualquier caso, hemos quedado en organizar una reunión con Acuaes para precisar bien todos los números", ha expresado el subdelegado, José Antonio Montilla, en cuanto a este asunto.

El representante del Ejecutivo también ha expuesto que, en su opinión, lo más importante es que si se consigue ampliar el plazo de recuperación, "las cifras ya son asequibles, y por tanto se incrementa la posibilidad de que la comunidad firme el convenio y la obra pueda empezar ya".

Sobre este mismo punto, el presidente de la Comunidad de Regantes ha asegurado a Europa Press que el compromiso de la Subdelegación ha sido el de estudiar la referida ampliación de plazo de los 30 años estimados inicialmente, a 50.

"Ha habido un compromiso por parte del subdelegado de querer participar o intentar, a través de la Administración central. de que los años se nos suban, los años a devolver, a 50, con lo cual bajaría la cuota también un poco más", ha expresado Prados.

Además, por otro lado, el subdelegado ha incidido en la importancia de impulsar los desglosados 1 y 2 correspondientes al canal Ízbor y la sustitución de la tubería negra, "pues es lo que garantiza el futuro de las canalizaciones".

Sobre este asunto, el representante de los regantes del Bajo Guadalfeo, ha dicho: "Queremos un compromiso de las administraciones de que esos deglosados los tienen que hacer ellos, porque si se hace el 3 y encima tenemos que pagar el 1 y el 2, pues la ruina sería inconcebible. Que pagaran los agricultores esa cuantía económica sería arruinar la agricultura en la costa y nosotros no estamos dispuestos a eso".

Por su parte, el subdelegado ha concluido con la siguiente reflexión: "En definitiva, tenemos una hoja de ruta compartida que queremos impulsar y por ello vamos a seguir trabajando con rigor para que puedan continuar las obras de las canalizaciones cuando en junio de 2026 termine el primer tramo".