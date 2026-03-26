Tarjeta Sanitaria Virtual, Séneca, Ventanilla Electrónica de Dependencia, BOJA y Adriano de Junta ya están operativos

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SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La web de ClicSalud y la app SaludAndalucía, que permiten el acceso a la Tarjeta Sanitaria Virtual; las aplicaciones de Educación, Séneca e Ipasen; la Secretaría Virtual de los centros educativos, así como la Ventanilla Electrónica de Dependencia, el sistema Adriano de administración digital de Justicia y el BOJA ya han recuperado este jueves su funcionamiento habitual.

Así lo ha trasladado la Consejería de Industria, Energía y Minas Junta en un comunicado remitido pasadas las 15,20 horas de este jueves.

La incidencia ha afectado en concreto a los servicios y trámites que requieren identificación y firma electrónica. Sin embargo, "no tendrá una afección sobre el ciudadano", ya que, según la Junta, se prorrogarán los plazos administrativos de todos los procedimientos que se han visto afectados.

Asimismo, la Junta ha informado de que se han adoptado "las medidas necesarias para que el pago de las nóminas de los empleados públicos" de la administración autonómica se realice "con normalidad".

Según la Junta, los técnicos de la Agencia Digital de Andalucía llevan trabajando desde ayer miércoles para restablecer el servicio completo "lo antes posible".