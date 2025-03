El subdelegado en Jaén apunta que "no hay indicios de violencia" en la mujer aparecida muerta ante un hospital

JAÉN 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha apuntado que "no hay indicios de violencia" en la mujer aparecida este martes fallecida en una silla de ruedas ante las urgencias del Hospital Metropolitano, en la capital, a la espera, en todo caso, de tener los resultados de la autopsia y de que avance la investigación.

Así lo ha indicado este miércoles a preguntas de los periodistas sobre este caso, del que se ha hecho cargo la Policía Nacional, que "ya ha procedido a la identificación de la señora" después de "un trabajo muy arduo" que "ha sido realmente complicado".

"Pero, lógicamente, la investigación, para continuar con una cierta solidez, tiene que tener los resultados de la autopsia", ha afirmado el subdelegado, quien ha añadido que "acaba de finalizar". De este modo, los agentes están "investigando sobre los datos de la autopsia y sobre el resto de indicios que pueda tener".

Ha explicado que se trata de una mujer "mayor", de "alrededor de los 80 años, no nacida en Jaén" y sobre la que "no hay indicios de violencia". De ahí que haya instado a esperar el avance de las pesquisas para tratar de aclarar cómo llegó al hospital y en que circunstancias se produjo el deceso.

"Hasta ahora es que no tenemos delito. No podemos hablar de delito como tal en el momento en que estamos de la investigación", ha manifestado Fernández, quien ha incidido en que "los primeros indicios no eran de violencia, ni muchísimo menos, más allá de lo que pueda decir la autopsia".

Además, por parte de los agentes "se están viendo unas cuestiones visuales también relacionadas con algunas cámaras y algunos otros indicios que van a continuar investigando durante el día".

De esta forma, se ha mostrado expectante sobre la investigación de la Policía Nacional, a la que ha agradecido la labor, puesto que "el primer trabajo de investigación para la identificación de la señora no ha resultado fácil".

Por otra parte, y también a preguntas de los periodistas, ha hablado de la detención de un vecino de Villacarrillo como presunto responsable de la desaparición forzosa de Ibrahima Diouf, joven senegalés desaparecido en enero de 2021 en esta localidad. Un empresario agrícola para el trabajó el temporero y cuya mujer también fue arrestada este martes.

El subdelegado ha recordado que esta investigación "ha sido declarada secreta" y "se continúa con el expediente por parte de la Guardia Civil hasta que no pase por el juez". En el caso del hombre, "pasará a disposición judicial entre hoy y mañana" --este jueves se cumple el plazo máximo de detención de 72 horas--, mientras que ha dicho no tener "más noticias" sobre la mujer y si ha podido quedar en libertad.