Subdelegado en Jaén constata los daños del temporal en Santisteban del Puerto y Marmolejo y valora las ayudas estatales

El subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández (c), y el alcalde de Santisteban del Puerto, Javier López, observan los desprendimientos en el cerro de la Guaría. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

JAÉN 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández se ha desplazado este martes a Marmolejo y Santisteban del Puerto para comprobar sobre el terreno los efectos ocasionados por el tren de borrascas y para trasladar a sus responsables el paquete de ayudas aprobado por el Ejecutivo central para paliarlos.

En la localidad marmolejeña, ha mantenido un encuentro de coordinación con el alcalde, Manuel Lozano, mientras que en Santisteban del Puerto ha hecho lo propio con el alcalde, Javier López, y varios miembros de la Corporación local, según ha informado la Subdelegación.

Posteriormente, han recorrido distintas zonas afectadas por acumulaciones de agua, desprendimientos y daños en infraestructuras viarias y espacios públicos. En él, Fernández ha podido conocer de primera mano la magnitud de los desperfectos y las necesidades más urgentes de cada municipio.

En Marmolejo, han abordado los daños sufridos en caminos rurales, los colectores municipales de abastecimiento de agua, las infraestructuras ligadas a la A-4 y los perjuicios ocasionados a los agricultores del término municipal.

En Santisteban del Puerto, el alcalde ha trasladado que actualmente hay 38 personas desalojadas que no han podido regresar a sus domicilios debido a los desprendimientos registrados en el cerro de la Guaría.

El subdelegado ha destacado la rápida respuesta y la estrecha colaboración entre administraciones ante el tren de borrascas ocurrido en enero y febrero y ha señalado la importancia de la coordinación para garantizar la seguridad de la ciudadanía y minimizar los daños materiales.

Igualmemte, ha puesto en valor el trabajo desarrollado por los efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local, Protección Civil y los operarios municipales, entre otros recursos movilizados desde el inicio del episodio meteorológico adverso.

REAL DECRETO-LEY CON MEDIDAS URGENTES

En el transcurso de las visitas, Fernández ha recordado que la pasada semana el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley en el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los efectos provocados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, con especial incidencia en Andalucía y Extremadura.

"El Gobierno de España da la cara ante esta situación, movilizando de manera inmediata recursos económicos y medidas de apoyo para los municipios, familias, empresas y el sector agrario afectados", ha manifestado.

Ha explicado que la Subdelegación del Gobierno en Jaén ha habilitado una oficina específica para informar y tramitar "con la máxima rapidez y eficacia" las ayudas destinadas a las personas y entidades afectadas por el temporal, tras la movilización de más de 7.200 millones de euros por parte de nueve ministerios desde el pasado mes de enero.

"El objetivo prioritario es atender a los municipios afectados, compensar a las personas damnificadas y mitigar el impacto sufrido por viviendas, comercios, explotaciones agrarias e infraestructuras", ha insistido.

El Gobierno determinará en el plazo de un mes las zonas que podrán acogerse al conjunto de medidas, mientras que el real decreto-ley detallará expresamente los municipios beneficiarios de las ayudas específicas al sector agrario.