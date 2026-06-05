El subdelegado en Jaén destaca que los arrestos en Huelma son fruto de la "larga investigación" de la Guardia Civil

Casa donde impactaron algunas balas en el tiroteo ocurrido en Huelma el 27 de mayo de 2026. - EUROPA PRESS

JAÉN 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha enmarcado las tres detenciones de este viernes en Huelma en la "larga investigación" que la Guardia Civil desarrolla por el crimen que tuvo lugar hace más de un año en Adra (Almería) y las represalias posteriores entre los dos clanes implicados, entre las que se baraja el reciente tiroteo en el municipio jiennense.

Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas tras conocerse el arresto de tres miembros del conocido como clan de Los Saúles en Huelma. En esta localidad, el pasado 27 de mayo, cuatro personas --dos de ellas vinculadas con esta familia-- resultaron heridas por disparos de arma de fuego en lo que se investiga como un ajuste de cuentas de Los lateros por el homicidio de un joven de 22 años en la barriada abderitana de Puente del Río.

Fernández ha explicado que "ha sido una operación, colaboración entre la Guardia Civil de Almería y la de Jaén, como consecuencia de los hechos que tuvieron lugar hace algunas semanas en Huelma", donde se han practicado varios registros.

"Se han intervenido algunas armas y alguna munición y se ha detenido de manera preventiva a tres personas que podrían, bien tener algo que ver con la situación que tuvo lugar hace algún tiempo en Adra, o simplemente que pudieran estar preparándose algún tipo de reacción respecto de lo que ocurrió en Huelma", ha añadido.

En este sentido, ha aclarado que las personas arrestadas este viernes no son las responsables del tiroteo del 27 de mayo, sino "los que recibieron" esa agresión "o forman parte un poco de las personas a quien iba dirigida esa acción".

Cuestionado por si se ha tratado de evitar que siga la escalada de venganza, el subdelegado ha afirmado que "tiene un poco de resultado de investigación, otro resultado del registro y también, evidentemente, tiene algo de preventivo de lo que pudiera ocurrir a continuación".

Ha subrayado que el Instituto Armado lleva trabajando "mucho tiempo" en estos hechos, "localizando e intentando identificar, además, tanto a unos como a otros". "La operación de hoy es el resultado, entre otros, de esa larga operación de investigación que está teniendo lugar por parte de la Guardia Civil y de la colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de varios escenarios en este país", ha dicho.

Finalmente, Fernández, que ha apuntado que los detenidos deben pasar a disposición judicial en Jaén, ha hecho hincapié en que se "continúa investigando" todo lo relacionado con los citados hechos.