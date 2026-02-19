El subdelegado vincula al 'petaqueo' la presencia de narcolanchas en la costa de Granada

Narcolancha varada en la playa de la Herradura, en Almuñécar (Granada), durante el temporal a finales de enero. - AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR

GRANADA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha señalado que la mayor presencia de narcolanchas en la costa granadina puede estar vinculado al 'petaqueo', consistente en suministrar combustible a las embarcaciones que transportan droga.

Junto a ello ha opinado que no se trata de que estas narcolanchas hayan aumentado sino que se han desplazado dentro de la zona comprendida entre Málaga, Almería y Granada.

A preguntas de los periodistas, Montilla ha recalcado que esta actividad no estaba tipificada en el Código Penal y eso va a cambiar a través de la Ley de Multirreincidencia que se está tramitando y que incluye en uno de sus apartados esta tipificación penal del 'petaqueo'.

Una vez que se apruebe "tendremos un instrumento legal más fuerte para abordar estas situaciones", ha sostenido.

Preguntado sobre si existen medios suficientes para luchar contra el narcotráfico en la costa granadina, Montilla ha precisado que el servicio marítimo de la Guardia Civil no esta provincializado sino que está sectorializado en el área de Málaga, Almería y Granada.

Los efectivos actúan así de manera conjunta y coordinada en toda la zona. "No parece que se haya ampliado la presencia sino en su caso el desplazamiento de una zona a otras, en esa zona que comprende Málaga, Almería y Granada", ha expuesto.