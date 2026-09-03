Sube a nivel naranja el aviso por altas temperaturas de 40 grados o más este jueves en la Cuenca del Genil en Granada

Aumenta a nivel naranja el aviso por altas temperaturas de 40 grados o más este jueves 3 de septiembre de 2026 en la Cuenca del Genil - AEMET

GRANADA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Meteorología (Aemet) ha aumentado a nivel naranja el aviso por temperaturas máximas para la jornada de este jueves en el área de la Cuenca del Genil (Granada) por temperaturas que pueden llegar hasta los 40 grados o incluso superarlas.

Así lo ha confirmado a Europa Press el portavoz de Aemet en Andalucía, Jesús Riesco, quien señala que si bien se había previsto para este jueves un aviso amarillo por temperaturas de hasta 39 grados en Granada capital y toda la zona de La Vega (zona meteorológica de Cuenca del Genil), tras el análisis de los modelos, postprocesos y evaluación, se ha pasado el aviso a naranja.

"Esto significa que en el entorno metropolitano de la capital de Granada se pueden alcanzar o incluso superar los 40 grados, que es precisamente el umbral que marca el aviso naranja", explica.

Riesco ha recordado que no es la única zona de la provincia de Granada que mantiene un aviso por altas temperaturas este jueves, ya que la zona meteorológica de Guadix-Baza tiene un aviso amarillo por temperaturas máximas que podrían llegar hasta los 38 grados.

El responsable de Aemet ha anunciado que la estimación de la agencia es que durante la jornada de este próximo viernes también sigan activos estos dos mismos avisos por altas temperaturas: Naranja para la Cuenca de Genil y amarillo para Guadix-Baza.