Cuatro municipios gaditanos reciben en septiembre la programación de la Red Andaluza de Teatros Públicos

Cartel de la obra 'Invisible y todas las demás'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Red Andaluza de Teatros Públicos, programa de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales en colaboración con los ayuntamientos, ofrecerá durante el mes de septiembre un total de cinco funciones de música, teatro y circo en cuatro localidades gaditanas como son Arcos de la Frontera, Guadalcacín, San Roque y Puerto Real.

Según ha indicado la Junta en una nota, la programación comenzará el sábado 5 de septiembre, a las 21,30 horas, en Arcos de la Frontera con 'Noches de soul y blues', de Quique Bonal y Vicky Luna. La propuesta musical reúne a dos reconocidos intérpretes en un recorrido por los sonidos del soul y el blues, con una selección de temas que pone en valor la riqueza y versatilidad de estos géneros.

El calendario continuará el sábado 19 de septiembre, con una doble cita, ya que a las 21 horas Guadalcacín acogerá 'El Viento es Salvaje', de Las Niñas de Cádiz, una propuesta teatral que combina humor, música y tradición para construir una historia protagonizada por personajes singulares y situaciones cargadas de ironía. Ese mismo día, a las 21 horas también, Arcos de la Frontera recibirá 'Juanita con mayúsculas', de Helena Amado y Pepe Fernández, una propuesta musical que recupera y reivindica diferentes sonidos y referentes de la música popular.

El jueves 24 de septiembre, a las 12:00 horas, San Roque acogerá 'Los viajes de Bowa', de La Gata Japonesa, un espectáculo de circo que, a través del lenguaje del movimiento, el humor y la poesía visual, propone un viaje por diferentes lugares y experiencias.

La programación concluirá el viernes 25 de septiembre, a las 19 horas, en Puerto Real con 'Invisible y todas las demás', de Alas Circo Teatro, una propuesta de circo contemporáneo que aborda, desde el lenguaje físico y visual, cuestiones relacionadas con la identidad, la mirada y aquello que permanece oculto o pasa desapercibido.

La Junta ha señalado que la Red Andaluza de Teatros Públicos mantiene así su compromiso con la difusión de las artes escénicas y la música en el territorio andaluz, favoreciendo el acceso de la ciudadanía a una programación cultural de calidad y apoyando la exhibición de compañías y formaciones profesionales mediante la colaboración con los municipios adheridos al programa.