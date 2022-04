Los andaluces sitúan la subida de precios como segundo problema principal por detrás del paro, según el Centra

SEVILLA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los precios elevados --y, con ello, el aumento de la carestía de vida y la pérdida de poder adquisitivo-- se sitúan actualmente como el segundo problema principal que existe en Andalucía, sólo por detrás del paro, según el Barómetro Andaluz publicado este miércoles, 6 de abril, por el Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.

Dicho sondeo, realizado entre los días 21 y 31 del pasado mes de marzo a una muestra de 3.600 personas residentes en Andalucía mayores de edad, sitúa el paro como el problema principal para el 53,8% de los andaluces.

En segundo lugar se sitúan los precios elevados, señalados por el 7,4% de los encuestados, mientras que por detrás figuran el "mal funcionamiento" de la economía española en general o la gestión económica (4,4%), la "insatisfacción" con el Gobierno central (3,3%), y la "insatisfacción" con los políticos (2,6%).

El barómetro dedica un apartado específico a la subida de precios, en el que se señala que, para el 41,5% de los encuestados, la subida de suministros --luz, agua o gas-- es el incremento que le está afectando más a los andaluces, por delante de la subida de los combustibles --gasolina o gasoil--, por el que se decanta el 28,1% de los participantes en el sondeo.

Además, el 37,7% de los encuestados cree que la escalada de precios puede solucionarse con una "bajada masiva de impuestos", y el 23,4% "estableciendo un límite máximo de precios".

El barómetro también detalla que, en las últimas dos semanas, debido a esta subida de precios, el 48,8% de los encuestados dice haber limitado el uso de la calefacción y de otros electrodomésticos en el hogar, mientras que el 20,8% utiliza menos el coche para los desplazamientos de ocio, y el 19,2% indica que gasta menos en ocio (19,2%).

Si la escalada de precios continúa, el 40,5% asegura que no podrá llenar el depósito de su vehículo; un 33,8% dice que no podrá pagar impuestos, mientras que otro 26,4% manifiesta que no podrá pagar el alquiler o los suministros básicos, el 26,1%.

GUERRA EN UCRANIA

Por otro lado, el Barómetro Andaluz pregunta también en esta edición por la guerra en Ucrania, que destaca como otro de los temas que más preocupan a los andaluces, superando ya al grado de preocupación por el coronavirus, con 7,7 puntos frente a 5,2 de media, respectivamente, en una escala de 0 a 10.

A consecuencia del conflicto bélico, el 47,7% se muestra "muy afectado" ante la posibilidad de que haya desabastecimiento de alimentos; un 45,5% manifiesta también un alto grado de afectación ante una hipotética amenaza nuclear, y otro 43,7% por que que el conflicto pueda llegar a territorio español.

SITUACIÓN ECONÓMICA

Con carácter general, el 70% de los encuestados considera "mala" o "muy mala" la situación económica de Andalucía frente a un 15,7% que la califica como "buena" o "muy buena". El 13,6% opina que la situación económica de Andalucía es mejor que hace un año, un 33,5% que igual, y otro 52,2% que peor, mientras que el 24,5% cree que mejorará dentro de un año, un 33,8% prevé que se quedará igual y un 40% que augura que empeorará.

Igualmente, el 25,7% opina que la economía andaluza irá "mejor" o "mucho mejor" en los próximos meses respecto al conjunto de España, mientras que el 51,2% cree que irá "peor" o "mucho peor", y el 21,5% "ni mejor ni peor".

Por otro lado, respecto a la situación económica personal, el 39,3% la califica como "buena" o "muy buena" frente al 37,1% que la considera "mala" o "muy mala".

Finalmente, en relación a la pandemia de coronavirus, el 29,2% de los encuestados dice que no cree que se vaya a acabar nunca, mientras que el 25,5% señala que todavía queda "mucho tiempo" de vivir con ella, y el 21,1% opina que "hasta que no pase un año" no pasará definitivamente.