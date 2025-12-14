La subida salarial aprobada por el Gobierno beneficiará a cerca de 70.000 empleados públicos de la provincia de Granada

Archivo - Imagen de archivo del subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA - Archivo

GRANADA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La subida salarial del 2,5 por ciento aprobada por el Gobierno de España y convalidada por el Congreso de los Diputados beneficiará en la provincia de Granada a 69.703 empleados públicos. Este incremento se incluye en el Acuerdo Marco de mejora de las condiciones laborales y salariales del colectivo hasta 2028 que el Gobierno ha firmado con las organizaciones sociales.

Según ha informado la institución provincial en una nota, la subida es consolidable para 2025 y tiene efectos retroactivos desde el mes de enero. Tal y como ha señalado el subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, el personal de la Administración General del Estado percibirá esta subida en una sola paga en la nómina del mes de diciembre. El resto de las administraciones públicas deberán establecer el calendario de abono de los importes correspondientes y de los atrasos relativos a 2025, de acuerdo con lo que se pacte con las organizaciones sindicales.

En contexto, el Acuerdo Marco garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de cerca de 70.000 empleados públicos en la provincia, que verán incrementadas sus retribuciones en un 11 por ciento entre 2025 y 2028. Además, tal y como ha destacado el subdelegado, el acuerdo incluye numerosas medidas "orientadas a modernizar la función pública y a mejorar la prestación de los servicios a la ciudadanía". Entre ellas, se encuentran la agilización de los procesos selectivos, el fortalecimiento de la promoción interna, el avance en la clasificación profesional y la mejora en la provisión de puestos de trabajo. Asimismo, se reforzarán las competencias digitales y en inteligencia artificial (IA) del personal de todas las administraciones públicas.

En este sentido, Montilla, ha valorado esta decisión como "una muestra más del compromiso del Gobierno de España con el reconocimiento y la dignificación del trabajo público". En concreto, ha detallado que "hablamos de cerca de 70.000 profesionales en Granada --funcionariado, personal estatutario y laboral de las administraciones estatal, autonómica y local-- que verán reflejado en su nómina este nuevo avance". Así, ha asegurado que se trata de una medida de justicia "que reconoce el papel esencial que desempeñan en la prestación de servicios fundamentales para la ciudadanía".

Para 2026, la norma aprobada establece una subida consolidable del 1,5 por ciento respecto a las retribuciones incrementadas vigentes a 31 de diciembre de 2025. Esta subida comenzará a percibirse en la nómina de enero. De manera adicional, se aplicará otro incremento retributivo y consolidable del 0,5 por ciento si la variación del IPC en 2026 es igual o superior al 1,5 por ciento, que se percibiría a principios de 2027. De este modo, la subida salarial alcanzaría el 2 por ciento en 2026.

Al margen de las subidas aprobadas, el acuerdo marco firmado con las organizaciones sindicales contempla un incremento del 4,5 por ciento en 2027 y de un dos por ciento en 2028. En este contexto, el subdelegado ha señalado que, con la anterior administración, la subida salarial de los empleados públicos fue del 3,7 por ciento en siete años, mientras que con el Ejecutivo actual el incremento acumulado ha alcanzado el 17 por ciento.