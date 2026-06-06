Sucesos.-Declarado un incendio en el paraje Complejo Minero Los Guindos de La Carolina que moviliza un helicóptero

Incendio declarado en La Carolina (Jaén) el 6 de junio de 2026. - PLAN INFOCA

LA CAROLINA (JAÉN), 6 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Plan Infoca trabajan para controlar un incendio que se ha declarado en la tarde de este sábado, 6 de junio, en el término municipal de La Carolina (Jaén), en el paraje Complejo Minero Los Guindos, lo que ha provocado que se movilice un helicóptero.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta de X (antes Twitter), consultada por Europa Press, en la zona se encuentran trabajando dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y dos agentes medioambientales.

Tal y como ha concretado el Plan Infoca, en la zona afectada por el incendio se encuentra trabajando un helicóptero semipesado para controlar las llamas.