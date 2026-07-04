Sur Acoge vaticina que "afortunadamente" la legislación hace "imposible de aplicar" la no acogida de menores migrantes

Archivo - Dos migrantes pasean por la calle, a 27 de julio de 2025, en Ceuta (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Sur Acoge, José Miguel Morales, ha vaticinado este sábado que "afortunadamente" la legislación, especialmente la internacional, hace "imposible de aplicar" la no acogida de menores migrantes en situación de vulnerabilidad. El acuerdo rubricado por el PP y Vox por el que Juanma Moreno ha vuelto a ser elegido presidente de la Junta de Andalucía para los próximos cuatros años especifica que Andalucía "no --acogerá-- más menores extranjeros no acompañados".

En una entrevista en la SER recogida por Europa Press, Morales ha insistido en que la legislación hace que el Gobierno andaluz fruto del pacto PP-Vox "no pueda negarse a acoger a menores en situación de desamparo". "Con la vida de los menores no se juega", ha advertido el presidente de Sur Acoge, que ha pedido "no utilizar a los niños como herramienta política".

En el texto del acuerdo difundido por ambas formaciones tras su firma, PP y Vox suman fuerzas para oponerse "por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad". "No participará --continúa el documento-- en ningún caso en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en Andalucía, no habilitando nuevos centros ni creando plazas en los existentes, así como reduciendo el gasto en esta material al mínimo imprescindible".

Concluye lo referido a los menores migrantes no acompañados con el compromiso expreso de que la Junta "cumplirá el marco legal vigente en lo referido a la llegada de inmigrantes ilegales a las costas andaluzas". El acuerdo recoge que se reservará una partida presupuestaria para realizar pruebas de edad con las que "evitar fraudes en la condiciones de menor y el colapso de los servicios".

Igualmente, se auditarán anualmente los gastos vinculados "a la inmigración masiva"; se suprimirán de manera íntegra las subvenciones de organizaciones no gubernamentales que "favorezcan la inmigración ilegal"; se endurecerá el régimen interno de los centros de menores; se prohibirá el uso del burka y el nicab en espacio públicos "antes de fin de 2026" y se creará un servicio de "verificación del fraude prestacional y del padrón de residencia efectiva" que, por ejemplo, tendrá un "papel activo" en el "desmantelamiento" de las "mafias" que están detrás, según el acuerdo, de los denominados 'pisos patera'.