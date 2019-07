Susana Díaz acusa a Iglesias de "buscar su salvavidas a costa del Gobierno de España" y no ve "justo" repetir elecciones

Publicado 10/07/2019 18:42:45 CET

SEVILLA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha acusado este miércoles al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, de "buscar su tabla salvavidas a costa del Gobierno de España" por su posición ante la investidura del presidente en funciones, el socialista Pedro Sánchez, al tiempo que ha avisado de que repetir elecciones sería "poco deseable" porque "no es justo para este país que nos acostumbremos a que se repitan los comicios y no pasa nada".

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Díaz ha criticado que el líder del partido morado pone su interés personal "por encima de los intereses de España", antes de apuntar que no quiere pensar que por segunda vez "impida un gobierno de izquierdas en el país". "Para Iglesias lo suyo es lo primero y esto no va de que busques tu tabla salvavidas a costa del Gobierno de España", ha avisado.

Tras recordar que la ley electoral española permite diferentes fórmula para poner en marcha un gobierno, la dirigente socialista ha recordado a Iglesias, ante su exigencia de formar una coalición con el PSOE, que su formación "ha perdido mucho respaldo electoral". Así, ha asegurado que el PSOE quiere tener gestos con Unidas Podemos en los que les une, que es la política social, si bien cree que la postura de ambos partidos respecto a Cataluña es irreconciliable y un escollo para formar gobierno.

Y es que, como ha explicado Susana Díaz, "esto va de que estaremos en un Gobierno que tiene que garantizar, llegado el momento, la unidad de España y la cohesión territorial, y defendemos dos modelos distintos", y más cuando esto está ocurriendo a las puertas de la sentencia del procés y "con la dificultad que afronta el Gobierno para cuidar las estructuras del Estado".

En el marco de la investidura, Susana Díaz también se ha referido al PP para reclamar al líder de este partido, Pablo Casado, que actúe como hizo el PSOE al permitir con su abstención que Mariano Rajoy fuera investido presiednte en un ejercicio "de amor por España que solo ha hecho el PSOE".

"Menos banderas, menos Plaza de Colón y golpes de pecho y que dejen formar gobierno y ejerzan como oposición, que es donde le han situado los ciudadanos", ha proseguido la líder del PSOE-A, que cree que "ese acto de generosidad con España, que es querer a tu país por encima de todo, solo lo hace el PSOE".

Preguntada por el hecho de que Sánchez dimitiera como diputado precisamente para no abstenerse ante dicha investidura, Susana Díaz ha defendido que "es el secretario general del PSOE y eso lo hizo el PSOE, porque cuando el partido hace algo lo hace todo el partido", por eso cree que Sánchez "está legitimado" y, además, "refrendado en las urnas". "Ahora quiero ver a estos patriotas de verdad", ha apostillado para insistir en la abstención del PP.

Igualmente, y ante la posible repetición de elecciones si no se desbloquea la investidura, Susana Díaz ha avisado de que "no es justo para este país que nos acostumbremos que se repitan y que no pase nada". Por eso, ha defendido que es el momento de cambiar el sistema electoral y aprobar la doble vuelta, "no nos podemos acostumbrar al bloqueo".

RIVERA, "IRRECONOCIBLE"

De otro lado, Susana Díaz también se ha referido al presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, para avisar de que está "irreconocible", toda vez que entiende que los pactos que está alcanzando su partido en diferentes instituciones, conllevando el concurso de Vox, demuestra que "esto iba de poder, no de regeneración" como defendía el partido naranja. "No sé qué le ha pasado, no reconozco a Rivera, creo que mucha gente que confío en él como alguien que decía que venía a regenerar y a dar estabilidad, hoy tampoco no lo reconoce", ha lamentado.

Y es que, como ha apuntado, "regenerar no puede ser enfrentar", lo que cree que ocurrió en la marcha del Orgullo en Madrid. Por eso, ha afeado a Cs que "ahora parece que ha nacido para la confrontación y lo justifica todo por el poder, y es capaz de tragar con ruedas de molino lo que le pida el PP y la extrema derecha". "Cs se ha encadenado a la extrema derecha", ha abundado.

A su juicio, Rivera ha cambiado desde la moción de censura, "pude que se viera con posibilidades de ser presidente" y ahora quiere ser líder de la derecha, "y no se da cuenta de que le da un balón de oxígeno a Casado, a la vez que encadena el futuro de su partido en descomposición a la extrema derecha".

En la misma línea, Susana Díaz ha tildado de "salvaje" las críticas de Cs hacia el ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, por sus palabras sobre lo acontecido en la marcha del Orgullo, lo que responde a que "quieren tapar que Rivera no quiera reunirse con Sánchez, cosa que nadie entiende; para tapar la crisis interna del partido, que es brutal; y porque usa la confrontación como el relato de su política".

La socialista ha asegurado que siempre estará en contra de los escraches y de los insultos, pero cree que Cs "provoca" al acudir al Orgullo "tras pactar con la extrema derecha", de modo que la formación naranja "usa la provocación como parte de su relato político y a Marlaska para tapar la actitud incoherente de Rivera y el lío monumental de su partido".

Con todo, Díaz cree que unos y otros buscan que Sánchez pueda sacar su investidura con el apoyo de los independentistas, por lo que defiende España "no puede quedar atrapada entre el tacticismo de Rivera y Casado y el egoísmo de Iglesias". "España merece más", ha zanjado.