Susana Díaz acusa a Moreno de "mentir" y de "falta de transparencia" sobre control de brotes por su "insolvencia"

SEVILLA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Grupo Socialista, Susana Díaz, ha acusado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno, ante el Pleno del Parlamento, de "mentir" y de "falta de transparencia" sobre el control de los brotes de coronavirus que se están produciendo en la comunidad, algo que ha achacado a su "falta de solvencia y de rigor".

Susana Díaz y Moreno han protagonizado ante el Pleno de la Cámara un bronco debate al hilo del control de los brotes de coronavirus, en el que ambos se han acusado mutuamente de "mentir" sobre los datos que ofrecen.

Tras varias preguntas formuladas por Susana Díaz sobre las actuaciones de la Junta y tras denunciar "falta de transparencia" acerca de los brotes de coronavirus, el presidente ha manifestado que la dirigente socialista no quiere respuestas, sino que quiere "subsistir" y sobrevivir en esa "marea interna" en la que se encuentra. Le ha preguntado que si tan interesada está por los datos, por qué no aceptó su ofrecimiento de reunirse semanalmente con los consejeros de Salud y de Educación para tener información de primera mano sobre la situación sanitaria y las medidas de cara al nuevo inicio del curso escolar.

Para Moreno, la dirigente socialista sólo quiere "desgastar al Gobierno", lo que la lleva a "faltar a la verdad" como decir que Andalucía es la comunidad con más brotes de coronavirus, algo que no es propio de alguien que ha sido presidenta de la Junta. Ha dicho que, con sus palabras, Susana Díaz ha generado una sensación "de alarma" y ha querido dibujar un "panorama caótico" de Andalucía que no beneficia ni al turismo ni a la economía.

El presidente ha señalado que Andalucía tiene en este momento el 10 por ciento de los contagios a nivel nacional y cuenta con una potente red de vigilancia compuesta por más de 8.000 enfermeros, al tiempo que se ofrecen cada día, con la máxima transparencia, todos los datos. Ha insistido en que esta es la comunidad con el mayor número de rastreadores de casos de coronavirus de España y ha lamentado que Susana Días se dedique a criticar el trabajo de los profesionales sanitarios.

Tras señalar que se han realizado además 428.000 pruebas PCR y se están repartiendo 7,5 millones de mascarillas gratuitas a mayores de 65 años y jubilados, Moreno ha dicho que la Junta está haciendo todo lo que está en sus manos, poniendo toda la "carne en el asador" con los recursos que cuenta. Ha dicho a Susana Díaz que ayude a la Junta a demandar al Gobierno central que lleguen a Andalucía los recursos que le corresponden para que se puedan ampliar aún más los servicios sanitarios.

"Pase de la pasividad y de la confrontación, que no le va a traer votos, y póngase del lado de Andalucía", según ha dicho el presidente a Díaz, a la que ha propuesto que la Junta ampliará hasta donde ella quiera los recursos para la sanidad y la educación si se compromete a que reclamará a Pedro Sánchez que dé a Andalucía los fondos que le corresponden por su nivel de población.

Moreno ha manifestado que él siempre ha defendido que el criterio de población debe ser el que determine el reparto de fondos estatales, incluso cuando gobernaba Mariano Rajoy, mientras que Díaz es la "única que ha cambiado de criterio y de política, en todo, y en la defensa de Andalucía".

"RECURRIR AL INSULTO"

Por su parte, Susana Díaz ha manifestado que cuando un presidente de la Junta tiene que recurrir al insulto y a la falta de respeto en cada sesión de control del Pleno del Parlamento es que no tiene respuesta a las preguntas que se le hacen. "Además de ser lamentable, es propio de la falta de solvencia de alguien que manda a todo el mundo a trabajar y que, sin embargo, trabaja muy poco en documentarse sobre la realidad de la educación y la sanidad andaluza", ha señalado.

Ha advertido a Moreno de que su "falta de solvencia y de rigor y su falta a la verdad" no se va a tapar intentando "intimidar a la oposición" o a ella misma. Lo ha acusado de "mentir" con los datos, porque Andalucía es la comunidad que menos pruebas de PCR realiza en España y la que cuenta con menos rastreadores por habitantes.

Para Susana Díaz, el problema es que Moreno está inmerso en una "crisis de gobierno" que ha querido tapar convirtiendo la sesión de control del Pleno del Parlamento en un "cuadrilátero de boxeo", con ataques frontales al PSOE-A, para ocultar su "debilidad e inseguridad, la dependencia de la ultraderecha y la situación en la que se encuentra su socio de gobierno".

Asimismo, ha acusado a la Junta de gastar 21 millones en "propaganda y autobombo", cuando ese dinero se podría haber destinado a la compra de 35 millones de mascarillas. Lo ha instado a escuchar a su compañero de partido y presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, que ha dicho que un gobierno tiene que responder se su gestión y programa y no utilizar las sesiones de control para "dedicar insultos" a los partidos de la oposición.

Susana Díaz ha denunciado que la Junta está queriendo dar una "imagen falsa de seguridad" cuando la realidad es que se cierran centros de salud y no se cubren las bajas de sanitarios como denuncian los sindicatos. Ha avisado de que las informaciones que no son ciertas "no ayudan a la precaución ni la prudencia". Ha mostrado también su preocupación porque seguimos "sin saber cómo regresar a la escuela, ya que no hay un protocolo claro y la Junta está delegando la responsabilidad" en los propios colegios.