Susana Díaz acusa a Vox de "insultar" y montar "bronca" en el Parlamento para intentar "enmascarar" su conflicto interno

Publicado 28/06/2019 10:16:37 CET

SEVILLA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha criticado este viernes que el grupo parlamentario de Vox se dedique a "insultar" al adversario político y a "montar bronca" en el Pleno de la Cámara para intentar "enmascarar" su "conflicto interno" tras las declaraciones de su presidente, Francisco Serrano, sobre la sentencia del Tribunal Supremo sobre La Manada.

Díaz se ha pronunciado de este modo, en declaraciones a los periodistas en Sevilla, al ser preguntada por el bronco debate vivido en la tarde del jueves en el Pleno del Parlamento andaluz con reproches mutuos de insultos entre PSOE-A y Vox a raíz del acuerdo que desbloqueó la tramitación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2019.

La dirigente socialista ha calificado como "lamentable que Vox vaya al Parlamento a insultar al adversario" y ha advertido de que "mucha tiene que ser su desesperación cuando en el mismo día a Abascal se le va la cabeza con sus declaraciones sobre el presidente Zapatero, amenazan de expulsión a Serrano que se va de baja en el mes de julio, que unirá a las vacaciones de agosto para volver en septiembre a ver si ha amainado la tormenta que él solo ha provocado".

LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DEBE EXIGIR "DECORO" EN EL DEBATE

Tras subrayar que Serrano "ha prendido fuego al campo y ahora pretende que la sociedad andaluza y española no digan nada después de sus declaraciones sobre la sentencia de La Manada", Díaz ha lamentado que la reacción de Vox sea "querer enmascarar ese conflicto interno con una gran bronca en el Parlamento, que no debe ser el ejemplo que se traslade" de la actividad que se realiza en la Cámara andaluza.

"El Parlamento no tiene que ser un lugar de conflicto, sino de soluciones donde se mejore la vida de la gente y cuando un grupo político de extrema derecha va allí a insultar a su adversario político es que no tiene razones y argumentos o que no quiere que se traslade a la sociedad lo que piensan de cada uno de los elementos que preocupan a los andaluces", ha subrayado la secretaria general del PSOE-A, que ha defendido que "cuando a una portavoz la llaman sinvergüenza la presidenta del Parlamento debe interrumpir la sesión y obligar a todos los parlamentarios a actuar con el decoro que el Parlamento exige y que los andaluces merecen".