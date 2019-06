Susana Díaz: Moreno debe "poner orden" tras la "frivolidad" en el despacho de un alto cargo de Educación

Actualizado 07/06/2019 11:08:04 CET

SEVILLA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha considerado este viernes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), debería "poner orden" en su Gobierno tras la "frivolidad" de la que ha sido objeto el despacho del director general de la Agencia pública de Educación, Manuel Cortés, una persona que tiene que gestionar más de 400 millones de dinero público.

Susana Díaz se ha pronunciado así al hilo de la polémica que se ha generado cuando la pareja del director general de la Agencia Pública de Educación hizo una visita al despacho oficial de éste y grabó un vídeo donde hablaba de hacer algunas "reformas" en decoración, que colgó el miércoles en sus stories de Instagram.

Tras apuntar que ella no entra en lo que quiera hacer la pareja del director general en su vida privada, Susana Díaz ha añadido que lo preocupante es que ese señor que aparece sentado en su despacho en el vídeo que se subió a una red social "tiene que gestionar más de 400 millones, y si no es capaz de separar la frivolidad del rigor, me preocupa muchísimo".

"A mí no me da seriedad ni rigor ni seguridad que la persona que está al frente de la dirección general con más inversión de la Junta de Andalucía, la que arregla todos los colegios, se preste a frivolidades de este tipo", según ha señalado Susana Díaz, para quien eso "no es serio y es confundir el ámbito público y privado".

Ha añadido que los que denunciaban que la Junta era el "cortijo de los socialistas, al final, llevan la frivolidad a unos límites "insospechados que convierten al Gobierno en un café cantante".

Para Susana Díaz, el actual director general de la Agencia pública de Educación "no está a la altura ni tiene el rigor que debe tener un responsable público de la Junta de Andalucía". Ha insistido en que el presidente de la Junta tiene que "poner orden" porque hoy es esto y el otro día fue un alto cargo de Salud que contrata con la empresa de medicamentos en la que trabajaba o una delegada que se fue a hacer barbacoa al campo cuando está prohibido.