Susana Díaz no ha leído el libro de Pedro Sánchez porque lleva todo el día "currando"

Actualizado 19/02/2019 18:36:03 CET

SEVILLA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha manifestado este martes que no le ha dado tiempo a leer el libro del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque lleva todo el día "currando".

"No me gusta valorar aquello que no he leído", ha señalado Susana Díaz, en declaraciones a los periodistas en Sevilla, a los que ha instado a preguntarle cuando lo haya leído.

El libro del presidente, titulado "Manual de Resistencia", ha salido a la venta este martes y será presentado por el propio Sánchez el jueves.