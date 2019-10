Susana Díaz agradece a Sánchez su "cariño y apoyo" y asegura que el PSOE-A centra esfuerzos en su "gran victoria" el 10N

Publicado 15/10/2019 13:00:32 CET

SEVILLA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha agradecido este martes el presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, su "cariño y apoyo", al tiempo que ha asegurado que la federación andaluza tiene "toda su energía" centrada en darle "una gran victoria" en las elecciones generales que se repiten el próximo 10 de noviembre.

Así se ha pronunciado Susana Díaz, en declaraciones a los periodistas antes de participar en el VIII Congreso Autonómico de CSIF Andalucía en Sevilla, después de que Sánchez afirmara días atrás que ella "reúne todas las cualidades para poder repetir como candidata a la Junta de Andalucía".

"Estoy muy agradecida al cariño, calor y apoyo que me ha dado Pedro Sánchez en estos meses que no han sido fáciles", ha sostenido la dirigente andaluza refiriéndose a un proceso que ha requerido de mucha reflexión "personal y colectiva" para adaptarse a la nueva situación una vez que el PSOE-A no ha podido gobernar en Andalucía a pesar de ganar las elecciones.

Tras agradecerle al líder de su partido su compromiso con Andalucía y con el PSOE-A, Susana Díaz ha incidido en que "ahora toda al energía del PSOE-A está para darle una gran victoria el 10N, cuya consecuencia inmediata sea que se forme un gobierno en este país, que es el gran anhelo de la gente".

Y así, Susana Díaz ha defendido que este país necesita un gobierno socialista liderado por Pedro Sánchez "que ponga rumbo a las medidas de progreso y bienestar que el país necesita".