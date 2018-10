Susana Díaz: Andalucía "llegará al límite" de sus competencias frente a "especuladores digitales"

Actualizado 15/02/2018 13:58:18 CET

Maíllo le pide que "se adelante" porque el Gobierno andaluz "sólo actúa cuando se ve con el agua al cuello"

SEVILLA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha aseverado este jueves que su Gobierno va a llegar "al límite" de sus competencias frente a los "especuladores digitales", cuya actividad no puede enmarcarse en la llamada "economía colaborativa" en ámbitos como el turismo o el transporte.

Así lo ha indicado Susana Díaz en el Pleno del Parlamento andaluz y en respuesta a la pregunta que en la sesión de control al Gobierno de la Junta le ha planteado el coordinador general y portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, quien se ha interesado por medidas del Gobierno andaluz para atajar la precariedad laboral y la especulación que "está provocando la mal llamada 'economía colaborativa'".

En concreto, el dirigente de la federación de izquierdas ha aludido en su pregunta a cuestiones como el "fenómeno de alquileres de viviendas para uso turístico" o a la "reconfiguración de las relaciones laborales que se están dando a través de plataformas digitales y que está sufriendo el sector del taxi en los últimos meses, con una reconversión que les está suponiendo pérdida de salarios", según ha alertado.

Maíllo ha subrayado que todo ello "no es economía colaborativa", sino lo que debería denominarse "especuladores digitales", que se aprovechan de plataformas digitales que "tienen coste cero de inversión y máximo beneficio a través de una transformación y riesgo de profundo deterioro en las relaciones laborales y pérdida de salarios".

La presidenta de la Junta ha compartido con Maíllo que se vive "una nueva realidad, un nuevo modelo de negocio" con el que "muchas personas" han visto "la posibilidad de obtener ingresos, y donde hoy hay plataformas digitales antes podía haber oficinas o almacenes", que podían ser fiscalizados "más fácilmente" por las autoridades competentes, y ha coincidido con el portavoz de IULV-CA en que se puede hablar en esos casos de "especuladores digitales, no de economía colaborativa".

En esa línea, Díaz ha señalado se trata de "actividades empresariales que tienen que estar sujetas a la legalidad vigente", por lo que, según ha continuado, "no vale bordear la legalidad o servirse de los llamados falsos autónomos". Además, ha reconocido que "nos estamos encontrando con condiciones que afectan a las condiciones de trabajo" de las personas, a sus salarios, a su incapacidad de desarrollar una "negociación colectiva" o a enfrentarse a "una exigua protección social".

"No se puede mirar para otro lado, y hay que actuar con firmeza, y eso está haciendo el Gobierno andaluz en el ámbito de sus competencias, especialmente en el ámbito del turismo y el transporte", según ha defendido Susana Díaz, que, al respecto, ha citado la regulación, por parte de la Junta, de los alojamientos en viviendas con fines turísticas, que se ha traducido en que "35.000 viviendas se han inscrito en el Registro de Turismo", lo cual ha "facilitado el control del fraude fiscal y la competencia desleal".

También ha destacado la puesta en marcha en este registro de "una nueva consideración de operadores turísticos para quienes ofertan más de tres viviendas", algo "importante para esa especulación inmobiliaria, porque les obliga a cumplir la normativa turística y la laboral" a esos agentes.

En ese punto, la presidenta ha valorado el anuncio, realizado el pasado 8 de febrero por la plataforma por parte de la plataforma Airbnb, de "colaborar con el Gobierno andaluz para las viviendas con fines turísticos".

SECTOR DEL TAXI

En el ámbito del transporte, según ha abundado Díaz, "existen ya pronunciamientos judiciales que hemos analizado para conocer si la prestadora del servicio puede estar sujeta o no a autorizaciones administrativas".

Ha detallado que, en el caso de Uber, "el Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado que presta servicios de transporte", por lo que "está obligada a obtener las licencias exigidas", mientras que sobre BlaBaCar "dice que es una actividad económica no sujeta a la normativa del transporte", y los VTC conforman una "actividad mercantil que no tiene nada que ver con la economía colaborativa" y tiene que estar sujeta a la legislación.

Díaz ha insistido en que "el Gobierno andaluz va a llegar al límite de todas las competencias que tengamos para recuperar el equilibrio dentro del sector del transporte público", y ha agregado que, "aunque la responsabilidad directa de resolver este conflicto está en el Gobierno central", desde la Junta se va a "promover toda iniciativa que ayude, como el plan de mejora de la regulación económica que se contempla en la Ley de Emprendimiento", que, según ha abundado, "nos va a permitir hacer un debate serio y riguroso de estos nuevos modelos de negocio" en los que "nos jugamos la dignidad en el empleo y la igualdad de oportunidades".

MAÍLLO (IU): EL GOBIERNO ANDALUZ "VA LENTO"

En su segundo turno, Maíllo ha replicado a la presidenta que el Gobierno andaluz va "lento", y, por ello, ha pedido a Susana Díaz que "se adelante", porque "tiene una oportunidad de regular las situaciones concretas que se nos avecinan".

El líder de IU Andalucía ha comentado que "a veces tenemos la sensación, y no es una sensación, sino una realidad, de que sólo actúan cuando tienen el agua al cuello: en Doñana, cuando ven las excavadoras; en sanidad, cuando cientos de miles de personas se manifiestan, o en educación, cuando el calor ahoga las aulas", ha continuado Maíllo.

Tras argumentar que Andalucía "no echa a sus gentes de sus calles y centros históricos, no explota ni es individualista, cuida a los jóvenes, no les dice que emprendan y que se conviertan en 'falsos autónomos', es una red de ciudades, de matriz y de raíz mediterránea", Maíllo ha advertido de que "llegará un momento, si no lo evitamos, que Andalucía será como las demás", y entonces "¿quién va a querer venir aquí", se ha preguntado.

Así, el portavoz parlamentario de IULV-CA ha animado a la presidenta a convocar "a las 15 ciudades con carácter más turístico" de Andalucía para que "aborden el diagnóstico de presente de ciudades como Sevilla y Málaga", que "tome la iniciativa, que hable con los alcaldes, que diagnostice, que regule", porque, según ha insistido, "queremos una Andalucía que siga habitando en el centro de las ciudades, que no vivamos entre desconocidos, queremos un modelo de ciudad que es envidia de otros territorios, que evite que nos vulgaricemos en el peor de los sentidos", ha concluido Maíllo.

Susana ha respondido al dirigente de IU que ella aprendió la máxima de "vísteme despacio que tengo prisa", y ha defendido la actuación de su gobierno frente a la "inacción" del Ejecutivo central.

Además, se ha mostrado partidaria de pedir a los jóvenes en Andalucía que emprendan y se hagan dueños de su futuro", y en esa línea ha pedido a Maíllo que "no sea simplista en los análisis", porque, según ha reiterado, desde el Gobierno de la Junta se está llegando "al límite de sus competencias, colaborando activamente con la Inspección de Trabajo", así como ha destacado que "se han programado 21.000 actuaciones para 2018, hemos pedido el aumento de inspectores de trabajo y Seguridad Social", y reclama "reforzar el diálogo social".

Finalmente, Susana Díaz ha advertido que su voluntad no es prohibir "que se emprenda o se abran nuevos modelos de negocio, sino que se cumpla la ley y protejan los derechos de los trabajadores".