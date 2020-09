Susana Díaz ataja los rumores que la sitúan en Madrid: "Mi compromiso es mi tierra"

SEVILLA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha atajado los rumores que la sitúan en un posible puesto del gabinete gubernamental de Pedro Sánchez al afirmar que el líder socialista y presidente del Gobierno "sabe que en política estoy por pasión y que lo que me apasiona es estar con Andalucía. Mi compromiso es estar en mi tierra".

En declaraciones en el programa Acento Andaluz, de 7TV Andalucía, Díaz ha dejado claro que no dará el salto a Madrid, saliendo así al paso de los rumores que la situaban como sustituta de Margarita Robles frente al Ministerio de Defensa.

"Claro que no", ha afirmado, destacando que puede ser una filtración de "la cara rabiosa de la derecha", aunque ha deslizado que también podría haber sido de "algunos" de su propio partido.

Así, Díaz ha afirmado que desea repetir como secretaria general del PSOE de Andalucía y "volver al Gobierno" de la Junta. "Es mi pasión e ilusión", ha destacado.

Sobre su posible rival al frente de la Secretaría General del PSOE andaluz, el diputado por Jaén Felipe Sicilia, Díaz ha reconocido que es "un compañero muy válido". "Quien me busque por Sicilia no me va a encontrar", avisa.

"Estoy muy contenta con el grupo parlamentario porque lo está dando todo. Somos quien más iniciativas lleva", ha apostillado.