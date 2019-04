Susana Díaz avisa que "las encuestas las carga el diablo" y llama a seguir "controlando el balón" hasta el final

Publicado 22/04/2019 20:15:26 CET

AGUILAR DE LA FRONTERA (CÓRDOBA), 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha avisado este lunes en un acto en Aguilar de la Frontera (Córdoba) que hay que tener "cuidado" con las encuestas electorales que dan la victoria al PSOE en las generales del próximo 28 de abril, pues "las encuestas las carga el diablo", ya que "sirven para movilizar a la derecha y relajar a la izquierda".

Durante su intervención en un acto en el que también han intervenido el secretario general del PSOE cordobés, Antonio Ruiz, y el candidato del PSOE a la Alcaldía de Aguilar, Juan Carlos Martín, la líder de los socialistas andaluces ha señalado que "hasta que no se abran las urnas el domingo y se vean los resultados" el próximo domingo "el partido no estará ganado", de modo que, "hasta que no pita el árbitro", según ha argumentado haciendo un símil futbolístico, "hay que seguir corriendo, peleando y controlando el balón".

En consecuencia, "hasta el domingo, cuando se abran las urnas", los socialistas no pueden dar la victoria por segura, porque la derecha va a pelear, y mucho, crispando, enfrentando y mintiendo", y así se verá, según ha asegurado Susana Díaz, en los debates electorales televisados de este lunes y este martes, en los que participan los candidatos a la Presidencia del Gobierno de PSOE, PP, Cs y Unidas Podemos, Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias, respectivamente.

En esos debates, en opinión de Díaz, "la derecha no tendrá ningún pudor en insultar al presidente del Gobierno, en meterse con los socialistas, en faltar a la verdad y en tergiversar la verdad exclusivamente por arañar un puñado de votos", y por eso es importante dirigirse a los indecisos.

A este respecto, la secretaria general del PSOE-A ha dicho, durante su intervención en el acto de presentación de los candidatos de la comarca de la Campiña Sur de Córdoba para las elecciones municipales del próximo 26 de mayo, que los indecisos deben pensar "en sus hijos y en sus nietos", pues "hay que recuperar el espíritu de la transición y de la democracia" en España, 40 años después, cuando "no era nada fácil ser candidato del PSOE", y ahora "es el único partido que puede frenar a las tres derechas" y a la "ola de involución" que representan.

QUITARSE "LA ESPINITA"

Susana Díaz ha recordado, precisamente, que en Andalucía llevan "100 días aguantando a las tres derechas, que no se han dedicado a otra cosa que a mentir, a engañar, a hacer montajes y a incumplir todo lo que prometieron", y parece que se están dando cuenta que "hacer oposición es mucho más fácil que gobernar", pues "ahora es cuando tienen que demostrar la valía, el compromiso, la honestidad, la decencia, la responsabilidad y el amor por Andalucía".

Pero, según ha asegurado, los socialistas andaluces empezarán "el próximo domingo" a quitarse "la espinita" que les supone el que gobiernen en Andalucía PP y Cs con el apoyo de Vox, aún siendo el PSOE-A el grupo mayoritario en el Parlamento andaluz, pues "el día 28 de abril", cuando se celebran las elecciones generales, el PSOE ganará las elecciones y será "la antesala de un 26 de mayo en el que tendremos un magnífico resultado también en nuestra tierra".

Por eso, según ha subrayado, los socialistas van a las generales del domingo "con ganas de ganar, porque Andalucía necesita y merece un gobierno socialista en España, que respete a esta tierra y que respete a los andaluces", pues "hemos vivido las dos cosas" y está claro que los andaluces precisan "un gobierno de izquierdas" que les respete, "que le dé a Andalucía lo que es suyo" y que "consiga" hacer "olvidar los siete años de castigo" que ha dado el PP a Andalucía.

Susana Díaz, quien ha afirmado haber vivido en sus "carnes, como presidenta de Andalucía", dicho castigo de los gobiernos presididos por el popular Mariano Rajoy, simplemente porque en Andalucía "gana el PSOE, como ganó también el 2 de diciembre, pues se tuvieron que juntar tres para sacar" a los socialistas del Gobierno de Andalucía, pues, "por mucho que les pese" a las derechas, esta comunidad "sigue de izquierdas y volvió a ganar el PSOE, como lo hará el domingo y como lo hará el 26 de mayo".

La líder del PSOE andaluz ha señalado que, además, "hay que ganar bien", pues, tras llevar en Andalucía "100 días sufriendo a la derecha más cruel, egoísta y mentirosa, que enfrenta a los andaluces", y que es "ineficaz", muchos andaluces de izquierdas se están dando cuenta que tendrían que haber votado el pasado 2 de diciembre en las elecciones andaluzas, porque están "experimentando la peor derecha, tan intolerante y que haga tanto daño a sabiendas".

Por eso, según ha pronosticado, Andalucía "va a demostrar el próximo domingo que somos de izquierdas, que somos socialistas y que vamos a llevar al Gobierno de España en volandas" al ahora presidente del Ejecutivo central, el socialista Pedro Sánchez, con "una nueva victoria" del PSOE en el país.