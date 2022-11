Susana Díaz celebra que González recuerde a Guerra en el 40 aniversario del triunfo de 1982: "Eso lo hacen los grandes"

SEVILLA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La senadora por designación del Parlamento andaluz y expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz ha celebrado este sábado que el expresidente del Gobierno Felipe González haya recordado públicamente a quien fuera su vicepresidente, Alfonso Guerra, en el acto central que el partido ha organizado en Sevilla para conmemorar el 40 aniversario del histórico triunfo de las elecciones generales de 1982, que se tradujo en una mayoría absoluta de 202 escaños en el Congreso de los Diputados.

En una atención a medios a su salida del auditorio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla donde se ha celebrado este acto, Susana Díaz ha dicho haberse "emocionado" con la alusión que Felipe González ha realizado a Alfonso Guerra --ausente en este acto-- al inicio de su intervención, cuando ha evocado la histórica 'foto del Palace', en la que ambos dirigentes socialistas celebraban la victoria en la noche electoral del 28 de octubre de 1982 desde una ventana de dicho hotel de Madrid.

Así, a la pregunta de si echa de menos a Guerra, Susana Díaz ha respondido que "siempre", y que ella echa de menos tanto a González como al exvicepresidente "hasta cuando me riñen, y me riñen tela", ha añadido.

En esa línea, ha subrayado que "la estampa en el balcón, en la ventana" del Hotel Palace, "de Felipe y Alfonso está grabada en la memoria de un país", y ella se ha "emocionado cuando Felipe ha empezado diciendo que buscaba la mano que le levantó" la suya "aquel octubre del 82 en el balcón". "Imagino que también se habrá emocionado Alfonso cuando habrá escuchado a Felipe decirlo. Eso lo hacen los grandes", ha añadido la también exsecretaria general del PSOE andaluz.

"Siempre he pensado que de lo más orgullosa que me siento de ser socialista es de ser hija de los padres de la Transición, y ese sentimiento al escuchar a Felipe (González), al recordar a Alfonso (Guerra), lo llevamos dentro", ha comentado también Susana Díaz antes de incidir en que "somos los hijos de la Transición, y tenemos que cuidarla, porque costó mucho trabajo y muchas vidas por el camino".

La expresidenta andaluza y actual senadora ha defendido también que en estos 40 años transcurridos desde las elecciones de 1982 "ha cambiado España de la mano del PSOE", de forma que al final el país "quedó como dijo Guerra, que no lo conoce ni la madre que lo parió".

Susana Díaz también ha sostenido que "el PSOE siempre sabe adaptarse a cada momento a los tiempos", y que ella es "del PSOE siempre, del PSOE de antes, de ahora, del futuro, del PSOE a secas, sin apellidos", porque el partido "no nos pertenece a los socialistas, le pertenece a España", según ha aseverado.

En esa línea, ha indicado que ella es "socialista hasta las trancas", y "cuando las cosas no me gustan las digo en casa, y cuando me gustan las aplaudo, pero por encima de todo estoy con el partido, y en el PSOE a lo largo de su historia ha sabido convivir quien pensaba de una manera y de otra", de forma que "ha habido muchas maneras de entender el socialismo, y cuando nos unimos no hay quien nos pare", ha concluido Susana Díaz.