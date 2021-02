Susana Díaz censura que "el líder de la oposición en España se dedique a boicotear" la llegada de fondos europeos

SEVILLA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha criticado este miércoles que "el líder de la oposición en España", en referencia al presidente del PP, Pablo Casado, "se dedique a boicotear que el dinero de Europa llegue a los españoles".

Así lo ha manifestado la dirigente socialista en una atención a medios en el Parlamento tras reunirse con miembros de asociaciones de Alzheimer, Confeafa, y a preguntas de los periodistas después de que Casado haya acusado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "ocultar" el informe que realizó el Consejo de Estado sobre el decreto de gestión de los fondos europeos que recibirá España para afrontar el impacto de la pandemia de Covid-19.

Susana Díaz ha tachado de "vergonzoso lo que están haciendo el PP y Pablo Casado con los fondos europeos", y ha dicho que no da "crédito" y le parece "tan fuerte que, para hacerle daño al Gobierno y a Pedro Sánchez", le haga "daño a todos los españoles" alguien "que aspira a ser presidente del Gobierno en este país".

La dirigente socialista ha insistido en llamar la atención acerca de esa actitud cuando, paralelamente, "la gente en la calle" está "deseando que lleguen esos fondos europeos, que se reactive la economía, que se salven vidas, que se reactive" el país en general.

"Creo que es no darse cuenta de lo que hay en la calle", ha añadido Susana Díaz, quien en esa línea ha agregado que si Casado "se parara con cualquier ciudadano, vote a quien vote, del partido que sea, y hablara un rato" con él, "se daría cuenta de que no es posible que nadie en España en estos momentos no quiera que los fondos europeos vengan a nuestro país". "Eso es vivir fuera de la realidad, querer el poder a cualquier coste, a cualquier precio, incluso haciéndole daño a los españoles", ha zanjado Susana Díaz.