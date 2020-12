Susana Díaz comparte la "indignación" por el "despropósito" de medidas antiCovid de la Junta "impuestas sin diálogo"

SEVILLA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha compartido este viernes la "indignación" que ha generado el "despropósito" de las medidas de desescalada anunciadas este jueves por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, de cara a la Navidad, que han venido "impuestas sin ningún tipo de diálogo, acuerdo, consenso, ni tan siquiera información" con "los sectores afectados, los partidos de la oposición y los ayuntamientos y diputaciones" andaluces, que "se van a ver afectados también de manera directa" por estas medidas.

Así lo ha trasladado la expresidenta de la Junta en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A, en Sevilla, en la que ha tachado varias veces de "despropósito" el paquete de medidas anunciado por el Gobierno andaluz, y ha comentado que este jueves, en una reunión con la patronal del sector Horeca en Cádiz, tuvo la oportunidad de conocer "de primera mano" la "indignación generalizada" que había hacia la Junta, así como "la falta de esperanza" y la "irritación, porque todas las promesas que se le habían estado haciendo en los últimos meses" desde la Administración autonómica "no eran verdad, y la desesperación era enorme".

Susana Díaz ha insistido en subrayar que Andalucía ha sido "la última comunidad" autónoma en dar a conocer su plan de Navidad en el contexto de pandemia de la Covid-19, y ha criticado que la Junta estuvo durante el día de este pasado jueves "haciendo el anuncio del anuncio desde por la mañana".

"Cuando conocimos la realidad de esas medidas, la indignación fue generalizada, no solo en la hostelería, sino en el conjunto de la población", según ha comentado la dirigente socialista, quien ha agregado que "todos somos conscientes de que el momento es grave y que hay que arrimar el hombro, pero, para que eso sea posible, la gente tiene que conocer la verdad, por qué se toman estas medidas y que no sean sólo coercitivas y prohibitivas, sino que también se acompañen de medidas de apoyo, de refuerzo y ayuda".

En ese sentido, ha llamado la atención acerca de que la Junta no anunció este jueves "medidas de refuerzo sanitario", como la contratación de más rastreadores "para prevenir la tercera ola que ya nos están anunciando por parte del Gobierno que vendría después de Navidad", ni tampoco "para que la gente pueda ir al médico", o para la campaña de vacunación de la gripe.

FALTA DE MEDIDAS DE APOYO ECONÓMICO

"Tampoco se habló de medidas de apoyo económico" a los sectores afectados por la pandemia, para los que la Junta ha acordado ayudas de 1.000 euros pero "no para todos", ya que se excluye a "los que hayan recibido alguna ayuda por parte del Gobierno" central, según ha remarcado Susana Díaz.

Ha lamentado también que la Junta no haya anunciado "ninguna ayuda específica de los 250 millones que aprobó el Parlamento de Andalucía" la semana pasada --a través de una proposición no de ley del Grupo Socialista-- "para la hostelería, ni los 30 millones que hemos pedido para feriantes, ni los 200 millones para autónomos y para el comercio". "Ninguna ayuda directa" se anunció, que es lo que se necesita, según ha subrayado Susana Díaz.

La líder socialista ha hablado así de "un catálogo de medidas sin sentido" y de "batiburrillo" para referirse a las anunciadas por la Junta, y ha cuestionado por qué se han adoptado algunas, como dividir el horario de apertura de la hostelería en dos franjas, una hasta las 18,00 horas y otra entre las 20,00 y las 22,30 horas, algo que "está provocando indignación", según ha subrayado.

Ha sostenido que ese malestar "se podía haber evitado si las medidas que se ponen sobre la mesa fueran razonables, pactadas, dialogadas, consensuadas, entendiendo la gravedad de la situación, pero también que una campaña de Navidad tiene un impacto enorme en el ámbito familiar, humano, económico y social, y que cuanto mayor es la participación más comprensibles son ese tipo de medidas", según ha añadido.

"INCUMPLIMIENTOS" DE LA JUNTA

Susana Díaz ha explicado que desde el sector de la hostelería le transmitieron este jueves que "los incumplimientos del Gobierno de Andalucía han sido muy numerosos", también hacia colectivos como el de empresarios del ocio nocturno o el transporte, y "no se ha escuchado a la patronal de la hostelería con ayudas que están demandando".

"Todo lo que se ha prometido ha sido como una tomadura de pelo para gente que está pasándolo muy mal" y que "ha hecho un esfuerzo enorme para salvar nuestro comercio y hostelería", sectores que engloban "a miles de trabajadores en Andalucía", según ha subrayado.

Ha aseverado que las medidas anunciadas por la Junta "no responden a la realidad de lo que necesita la gente, ni la hostelería, el comercio ni los sanitarios, que están agotados", son "insuficientes, un despropósito y un batiburrillo" que "lo que generaron fue una ola de indignación, y con razón, porque cuando las cosas no se explican, cuando no se da la información, cuando tampoco se da el apoyo necesario" para afrontarlas, es lógico que lo que provoque sea muchísima indignación", según ha razonado.

Susana Díaz ha criticado que, en vez de en "medidas de apoyo al sector económico" o a los sanitarios, en la Junta "están en tonterías y medallitas, y no en lo importante, en las necesidades de los andaluces".

QUE LA JUNTA "RECTIFIQUE"

Así las cosas, la secretaria general del PSOE-A ha pedido a la Junta "que rectifique", y al respecto ha señalado que "el Gobierno de Andalucía últimamente sólo empieza a poner las cosas en su sitio con los BOJA --boletines oficiales-- de rectificación, mucho más numerosos que los BOJA habituales", así como que "escuche el sector" económico, "se siente con ellos y cumpla lo que les ha prometido".

Susana Díaz también pide a la Junta "que refuerce el sistema sanitario y que escuche a la oposición y a ayuntamientos y diputaciones, que estamos por ayudar y tenemos experiencia de gobierno", porque si el presidente Juanma Moreno "se mete en su burbuja, no va a escuchar la realidad de lo que está pasando fuera", según ha apuntado.

Ha criticado además que desde la Junta se esté "intentando enfrentar salud y economía", algo que ha considerado "una irresponsabilidad enorme", y ha concluido señalando que el plan de Navidad para Andalucía "tenía que haberse hecho con más rigor, con mucha más planificación, más transparencia, escuchando y dialogando", pero, en vez de eso, "ha habido mucha improvisación, falta de rigor y poco diálogo e interlocución con quien tenía algo que aportar", según ha lamentado Susana Díaz.