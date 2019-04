Susana Díaz considera "brutal" que Soraya Rodríguez haya acabado en las filas de Cs

Actualizado 03/04/2019 14:13:08 CET

SEVILLA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha manifestado este miércoles en relación con el fichaje de la exdiputada del PSOE Soraya Rodríguez por parte de Ciudadanos (Cs) que le parece un hecho "brutal".

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento andaluz, ha indicado que uno puede tener en un momento determinado discrepancias políticas o no estar de acuerdo con algunas cosas de su partido, pero "irte de tu partido" es otra cuestión.

"Como para mí mi partido es mi familia, que es lo que llevo dentro, lo llevo en el AND y es mi casa, estas cosas me parecen brutal, no encuentro palabras y me duele que se haga eso", ha apuntado en relación con la decisión de Soraya Rodríguez de fichar por Cs.

Ha agregado además que es para "enmarcar" el hecho de que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, diga que viene de nuevo a la política y se dedique a "fichar a gente que lleva 30 ó 35 años" en otros partidos. "Lo de Rivera es para enmarcarlo, y así le va a ir en las elecciones", ha apuntado.