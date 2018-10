Susana Díaz: Pedro Sánchez no permitirá "chantajes de nadie" que pongan en peligro la unidad de España

Actualizado 11/10/2018 10:42:34 CET

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha manifestado este jueves que, sin duda, es "muy difícil" gobernar en España con 84 diputados, pero se ha mostrado convencida de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no permitirá chantajes de nadie que pongan en peligro la unidad" del país.

En una entrevista con la Cadena COPE recogida por Europa Press, Susana Díaz se ha mostrado convencida de que Pedro Sánchez va a defender "el orden constitucional y la unidad de España y que no va a permitir chantajes de nadie que pongan en peligro la unidad de nuestro país.

Asimismo, la presidenta ha expresado que no crea que exista en estos momentos "ninguna alianza" del PSOE con partidos "que estén quebrando la unidad de España".

Susana Díaz se ha mostrado segura de que Pedro Sánchez tiene voluntad y ganas de hacer las cosas, pero "tiene una dificultad evidente que son los 84 escaños y la aritmética parlamentaria es la que es", al tiempo que ha querido expresar su respeto a la perrogativa que tiene el presidente de convocar las elecciones generales cuando lo considere.

Ha manifestado que en el actual escenario, echa en falta que los partidos "que dicen llamarse constitucionales y defender la Constitución", en referencia a PP y Ciudadanos (Cs), "a la hora de la verdad no pongan los intereses de España por delante de la táctica electoral y de las cuentas de cara a las futuras elecciones generales".

"Si estuviesen pensando en España, estarían hablando de los Presupuestos Generales del Estado, aunque después quisieran ganarle las elecciones a Pedro Sánchez", ha apuntado Susana Díaz.

En su opinión, la responsabilidad de todos los partidos en las Cortes Generales debería ser "dar estabilidad siempre pensando en los intereses generales de este país", en lugar de optar por una política "de bloques".

PRESENCIA EN LA CAMPAÑA DE LAS ELECCIONES ANDALUZAS

De otro lado, Susana Díaz ha garantizado que Pedro Sánchez participará en la campaña de las próximas elecciones andaluzas del 2 de diciembre, algo de lo que ya han hablado. Ha señalado que el presidente del Gobierno ha sido "muy respetuoso" con la prerrogativa que ella tiene como presidenta de la Junta para decidir la fecha de las elecciones, y ha "respetado además que era necesario hacerlo ahora".

Ha manifestado que a ella con Pedro Sánchez "le va mejor" de lo que le iba con Mariano Rajoy, quien aunque la atendía cada vez que lo llamaba por teléfono, después "no hacía nada": "Era muy amable en las formas, pero en el fondo no servía absolutamente para nada porque no éramos capaces de desbloquear nunca nada", ha apuntado.

La presidenta de la Junta ha añadido que, en cambio, a Pedro Sánchez lo llama y "arregla los problemas". "Hay una diferencia de sensibilidad y de compromiso con Andalucía y de eso es lo que se trata", ha apuntado la presidenta, quien ha indicado que se trata de que quien está en Moncloa ayude a solucionar los problemas de Andalucía y le dé el trato que se merece.