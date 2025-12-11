Susana Díaz cree que el PSOE debe "pedir perdón" por "comportamientos bochornosos" que llevan a un "callejón sin salida"

Archivo - La senadora del PSOE Susana Díaz, durante la Comisión Constitucional, en el Senado, a 5 de marzo de 2024, en Madrid (España). (Foto de archivo). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La senadora socialista y expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz ha sostenido este jueves que desde el PSOE deben "pedirle perdón a los españoles" por "comportamientos bochornosos" que causan un "deterioro" en su imagen y que conducen a un "callejón sin salida".

Son declaraciones que la también exsecretaria general del PSOE de Andalucía ha realizado en el programa 'Por fin' de Onda Cero, recogidas por Europa Press, al hilo de los casos que se están conociendo en las últimas fechas de presunta corrupción o acoso sexual que supuestamente vinculan a representantes socialistas.

Susana Díaz ha señalado que, en este contexto, "lo primero que tenemos que hacer" desde el PSOE, "más allá de que después los delitos sean unos u otros, los culpables lo paguen y la justicia hable", es "pedir perdón" a los españoles, "porque es bochornoso lo que cada día asoma, y éticamente es reprobable".

Dicho esto, ha agregado que comparte y conoce "la tristeza que hay en las casas del pueblo, en los militantes, la decepción que hay en muchos votantes socialistas", por lo que ha querido mandar "ánimo y fuerza" a compañeros de partido desde el convencimiento de que "estos presuntos sinvergüenzas no nos van a quitar el orgullo de lo que sentimos, de nuestros valores y de lo que somos".

"Pero sí hay que, con humildad, pedirle perdón a los españoles" y dejar "hablar a la justicia cuando tenga que hablar", ha agregado antes de remarcar que "ahora tenemos que hablar nosotros", y de incidir en la idea de que "la gente se merece que, más allá de decirle que la justicia ya hablará, que el que lo haga lo pague, hay que pedirle perdón".

"Los socialistas no podemos comportarnos así, como unos presuntos sinvergüenzas y con comportamientos bochornosos y vergonzantes", ha dicho también Susana Díaz, quien en ese punto ha subrayado que su padre le "enseñó que si quería entrar en política, que vale, que entrara, pero que él no quería agachar la cabeza", y "hoy hay muchos socialistas que tienen la tentación de agachar la cabeza con lo que está pasando", ha advertido la expresidenta andaluza antes de apostillar que "eso no es justo", porque "la inmensa mayoría de la gente que milita en este partido, y que ha dado su vida" por él, "son gente honesta y honrada".

LA "MUERTE A PELLIZCOS"

Por eso "creo que hay que pedirle perdón a los españoles", ha insistido Susana Díaz, que a la pregunta de "hasta cuándo es soportable esta situación", ha respondido que esto es "una muerte a pellizcos", y ella cada día que pasa "ya cada vez ve menos claro que haya una ventana de oportunidad".

"Al revés", ha advertido, y ha agregado que "el deterioro que se está produciendo, tanto de la imagen de nuestro partido como de las propias instituciones, eclipsa los avances, los logros y lo que se haya conseguido en estos años" de gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez.

En esa línea, ha comentado que "nadie puede discutir que hay más gente trabajando" ahora en España, "que ha subido el Salario Mínimo, que se sienten más protegidos los pensionistas, pero todo esto que estamos conociendo genera un deterioro que eclipsa, tapa y arrincona cualquiera de esos logros".

Así, Susana Díaz cree que "estamos en una situación ya muy complicada", y ella se considera "demócrata" por encima de otra condición, y aprendió "de maestros como (Alfredo Pérez) Rubalcaba que primero estaba España, después el PSOE y después tú mismo", y "estamos llegando a una situación que nos conduce a un callejón sin salida", ha avisado la senadora socialista.