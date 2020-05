Susana Díaz critica la "descoordinación" y los "fallos" de la Junta en la gestión de la crisis del coronavirus

SEVILLA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha criticado este lunes la "descoordinación" que atisba en el seno del Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs), así como los "fallos" que, a su juicio, ha cometido en la gestión de la crisis del coronavirus.

En una entrevista en la Cadena SER Andalucía, recogida por Europa Press, la dirigente socialista ha puesto como ejemplos de la "descoordinación" interna del Gobierno andaluz las diferentes declaraciones de su presidente, Juanma Moreno; del vicepresidente, Juan Marín, y del consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, sobre la posible vuelta de los escolares a clase, o sobre la prórroga del estado de alarma, con diferentes posiciones entre el PP y Cs.

Susana Díaz ha agregado que, en estos momentos, desde el Gobierno andaluz "se tendrían que preocupar por el bien de todos los andaluces", y en esa línea ha alertado del "autobombo y la campaña de 'vamos a llegar los primeros no sabemos dónde'" de la Junta que provoca que "no se atienda lo que verdaderamente se espera". "Si se está en la confrontación no se está en lo importante, que es proteger a las personas", ha subrayado.

En este sentido, preguntada sobre la lealtad del Gobierno andaluz al Ejecutivo central en la gestión de esta crisis, Díaz ha destacado que "si el Gobierno andaluz quiere colaborar con el Gobierno central, lo haría, sin doble juego de palabras; convencido de que aquí no gana nadie sino la seguridad de las personas", pero ha advertido de que, "cuando tus palabras y tus hechos no te acompañan, no tienes coherencia y, entonces, es muy difícil que la gente te crea".

Frente a esto, ha señalado la actitud del partido socialista en Andalucía, donde, aunque el presidente de la Junta sólo ha llamado a Díaz en una ocasión y "para otra cosa que no era el coronavirus", esto no ha impedido que "arrimen el hombro". "Nosotros seguimos arrimando el hombro y no nos tapamos en la falta de transparencia del Gobierno para no ayudar", ha defendido.

En concreto, ha señalado el caso de Extremadura, donde el plan de desescalada lleva "una semana debatiéndose en el Parlamento" y "aquí, aunque se ha pedido, aún no se ha enseñado ese plan".

RENDICIÓN DE CUENTAS "CUANDO LLEGUE LA HORA"

De igual manera, ha apuntado que "cuando llegue la hora" se pedirán cuentas al Gobierno andaluz sobre el alto nivel de contagios de Covid-19 entre los sanitarios, por la situación vivida en las residencias de mayores y por los cinco lotes de materiales de protección defectuosos porque, a su juicio, "ha habido fallos y falta de diligencia".

En esta línea, ha recordado que ya pidió al presidente de la Junta, Juanma Moreno, un plan general y "ambicioso" para el presente y futuro de las residencias de ancianos en la comunidad, que analice este ámbito, el seguimiento sanitario que se realiza y para garantizar que esta red tenga todas las garantías de cara a una futura pandemia de este tipo.

"El tiempo tendrá que decir si las alertas de los profesionales de estas residencias y de los ayuntamientos fueron atendidas por la Junta en el momento en que las recibieron. Ahora no lo sabemos, pero los profesionales dicen que no fue así", ha añadido.

Susana Díaz ha considerado que, "si se está en la confrontación, no se está en lo importante, que es proteger a las personas y la seguridad sanitaria de los andaluces", y pueden pasar cuestiones como que Andalucía tenga "más profesionales sanitarios contagiados" que otras comunidades "a pesar de tener menos andaluces" infectados, o "sucede lo que sucede en las residencias" de mayores.

ANTE EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA CRISIS

Para amortiguar el impacto económico y laboral de la crisis del coronavirus, Susana Díaz cree que la Junta debe, primero, "tener previsión, diálogo y transparencia", y "anticipación", teniendo en cuenta además que Andalucía, "ya en el mes de marzo, antes del confinamiento", tuvo una "tasa de destrucción de empleo muy superior a la media de España", al igual que ocurrió con "el número de empresas que desaparecieron" en la comunidad dicho mes, según ha añadido.

La Junta debería --según ha continuado Susana Díaz-- "abrir una mesa de diálogo real, con transparencia; decir cuál es la hoja de ruta que hay; constituir cuanto antes" la comisión del Parlamento para la reconstrucción de Andalucía e invitar a ella a "los agentes sociales y económicos para que nos cuenten cuál es la hoja de ruta que tienen en esta tierra".

La dirigente socialista también cree "fundamental un plan de choque laboral inmediato, de la mano de los ayuntamientos y que permita de manera inmediata absorber parte de ese mercado laboral que se va a quedar en desempleo", así como "un plan específico del turismo, y una línea de apoyos a nuestras pymes y micropymes, para ayudarlas a abrir las puertas con la seguridad sanitaria que les den a sus clientes".

La Junta, asimismo, debe "reforzar el consumo, la hostelería y el comercio" de Andalucía, "del que dependen un porcentaje muy elevado de nuestros trabajadores", según ha manifestado Susana Díaz, que ha agregado que todo eso debe hacerse "con una reformulación" de los fondos europeos y que "permita que esa reforma vaya en dos ámbitos: el sanitario, por un lado, para cubrir las necesidades, y, por otro lado, el de inversión productiva para que genere empleo".

Sobre el reparto del fondo de 16.000 millones de euros no reembolsables que el Gobierno central ha anunciado para cubrir el gasto sanitario de las comunidades autónomas en el marco de esta crisis, Susana Díaz ha criticado que el Ejecutivo andaluz "hace mal en no decir en qué gasta el dinero sanitario" en la región.

FONDOS PARA SANIDAD

Al respecto, ha recordado que ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que acuda al Parlamento a "explicar en qué ha gastado los recursos andaluces en estos dos meses" de crisis, y ha asegurado que, "si lo que dice es verdad, le voy a ayudar y le voy a acompañar en la reivindicación al Gobierno de España".

En todo caso, Díaz ha manifestado que es lógico que el Gobierno central tenga que invertir más en materia sanitaria en aquellos lugares donde en estos momentos hay más personas contagiadas y profesionales sanitarios jugándose la vida que en otros.

Ha añadido que en la parte de reconstrucción económica y de parados, Andalucía necesitará más que en otras comunidades porque tendrá mayor tasa de desempleo, y ha indicado que los socialistas andaluces tienen claro, así como el presidente del Gobierno, que de esta crisis hay que salir "sin dejar a las personas en el camino". "Esto va de apoyar a las familias para que se reactive la economía y todo el mundo pueda volver a su vida lo antes posible", ha indicado la líder del PSOE-A.