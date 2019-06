Susana Díaz critica la "falta de responsabilidad" de Cs: "Van envolviéndose en banderas y son patriotas de hojalata"

Publicado 25/06/2019 18:12:28 CET

CARMONA (SEVILLA), 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha criticado este martes la "falta de responsabilidad con España" que, a su juicio, está demostrando Ciudadanos (Cs), partido al que ha afeado que "va envolviéndose en banderas y dándose golpes de pecho pero resulta que son patriotas de hojalata porque a la hora de la verdad no les importa que España no tenga gobierno".

En declaraciones a los periodistas antes de participar en una mesa redonda sobre 'Periodismo y política' dentro de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en la sede de la localidad sevillana de Carmona, Susana Díaz ha censurado que al partido naranja no le importa "que haya inestabilidad e incertidumbre sobre si habrá o no investidura en las próximas semanas cuando no hay otra alternativa en este país que la que han votado los ciudadanos, que han votado con claridad al PSOE y a Pedro Sánchez para que forme gobierno".

"Y si no quieren verlo, flaco favor hacen a una organización política que decía que venía a regenerar pero que tiene pactos de trastienda con la extrema derecha; decía que venía a representar la nueva política y muy pronto ha envejecido, o que decía que venía a dar estabilidad a las instituciones y han convertido sus votos y representantes en mercaderes persas que solo buscan gobiernos y cuotas de poder en las instituciones", ha abundado la socialista andaluza.

Con todo, Susana Díaz ha confiado en que "cuanto antes haya responsabilidad", insistiendo en que cuando no hay alternativa de gobierno "no se pueden bloquear las instituciones" y porque, además, los ciudadanos tienen que percibir que su voto sirve.

Ha censurado que "se estén anteponiendo los intereses personales de algunos por delante de los de sus partidos y del conjunto país" y con estas actitudes, como ha sostenido, "flaco favor se hace a la democracia, a la representación de la política y a la voluntad que expresaron los ciudadanos el 28A, cuando dijeron con claridad, y eso debería haber aprendido Cs, que el tripartito de derechas de Andalucía no lo querían ni para esta tierra ni para el conjunto de España".

"Tienen que dejar gobernar a Sánchez, que ha doblado en escaños al segundo y ha ganado con una amplia mayoría", ha insistido Susana Díaz, que ha considerado que los resultados del 28A "demuestran que los españoles no quieren el tripartito de derechas que nos lleva a la involución y a la regresión, y que nos tiene en Andalucía continuamente en las noticias muchas veces por elementos vergonzantes".

La secretaria general del PSOE-A ha reclamado que "quien no tiene alternativa porque no tiene votos para formar gobierno, tiene que dejar a Sánchez que lo haga", así como que ha hecho hincapié en que si bien no comparte el Gobierno que se ha conformado en Andalucía, "si no tienen capacidad de hacerlo en España, tienen que dejar que Sánchez forme gobierno cuanto antes por el bien de este país".

Además, y sobre la situación que atraviesa Cs tras varias dimisiones en su seno, y después de que el vicepresidente de la Junta y líder andaluz de Cs, Juan Marín, haya restado importancia al asunto, Susana Díaz ha pedido al dirigente del partido naranja que haga un poco de autocrítica porque "es verdad que hay un debate profundo sobre el papel de un partido que decía ser liberal y que se entregado a las derechas en pactos en algunos casos que parecen mercadeo, intercambios o cambalache, por alcaldías, ayuntamientos y buscando el poder a toda cosa". "Si cree que no hay conflictos interno que pregunte a Garicano", ha zanjado.