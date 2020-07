Susana Díaz critica a Moreno por no responder a las "inquietudes" y "faltar al respeto" de los andaluces

SEVILLA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha acusado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "faltar al respeto" del Parlamento y de los andaluces al no dar respuesta a las "inquietudes" de los ciudadanos que los grupos de la oposición le han trasladado en la sesión de control al Gobierno, en el Pleno de la Cámara andaluza.

En una atención a los medios en los pasillos del Parlamento tras participar en dicha sesión de control, Susana Díaz ha criticado que Moreno "se ha negado a contestar" a las preguntas que le ha formulado sobre las "inquietudes" del sector sanitario acerca de la paga extraordinaria que contempla la moción que el PSOE-A defendió en el Pleno anterior y que salió aprobada con los apoyos de Adelante Andalucía y Vox.

La dirigente socialista ha lamentado que el presidente de la Junta "ha entendido que el Parlamento no sirve para dar respuesta a las inquietudes de la gente, y parece ser que se niega, sesión tras sesión, a contestar a inquietudes básicas" en cuestiones relativas a sanidad o educación, como las de si la Junta va a bajar la ratio de alumnos por aula el próximo curso escolar, o si los centros de salud van a abrir por las tardes este verano.

Susana Díaz ha criticado que la "actitud" de Moreno en la sesión de control ha sido la de "faltar al respeto al Parlamento", y "confundirlo como si fuera la barra de un bar, insultando a los líderes de la oposición".

En esa línea, ha censurado que, a la "mano tendida" que le ha ofrecido el PSOE-A para la elaboración de un Presupuesto de la Junta que "blinde la sanidad y educación públicas y que proteja el empleo, la contestación" del presidente de la Junta sea "decirnos que nos vayamos a las consejerías de Sanidad y Educación a ver a los consejeros".

"Eso no es serio y no es la respuesta a un momento como el que estamos viviendo", según ha argumentado Susana Díaz, que ha acusado a Moreno de "instalarse en una posición impropia de un presidente de la Junta", y ha opinado que, "cuando alguien toma esa actitud en la Cámara andaluza, es que no respeta al Parlamento", así como que "debe de andar nervioso por la situación de las alianzas que al final son las que sustentan a un gobierno" como el de PP-A y Ciudadanos, en situación de "debilidad y frágil".

"Un presidente de la Junta no puede venir aquí a hacer esto", y "con desahogo despreciar algo tan importante como es sentarse a negociar los Presupuestos en un momento tan difícil y complicado donde tantas familias lo están pasando mal", y donde hay "incertidumbre e inseguridad", según ha insistido Susana Díaz, que ha lamentado el "desdén" y la "manera altiva" con la que Moreno "desprecia la mano tendida la oposición a negociar" las cuentas de la Administración autonómica.

Tras incidir en que es "una falta de respeto impropia de la situación que estamos viviendo", Susana Díaz ha concluido criticando que ya van "muchas sesiones plenarias en los últimos meses" en las que el presidente de la Junta "no contesta a ni una sola pregunta que afecte a los andaluces", por lo que Moreno, con esa actitud, comete una "falta de respeto" hacia esos ciudadanos que "quieren respuestas a las inquietudes que estamos viviendo", según ha zanjado.