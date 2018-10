Susana Díaz: "Cuando se convoquen las elecciones autonómicas serán con acento andaluz y hablando de Andalucía"

Actualizado 24/07/2018 20:30:19 CET

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, se ha mostrado convencida este martes de que "cuando se convoquen las elecciones autonómicas serán elecciones en andaluz, con acento andaluz y hablando de Andalucía", toda vez que quiere que en ese proceso se pueda dar "un debate solo de Andalucía, por Andalucía y en andaluz" pero, ha agregado, "ya llegará".

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, la jefa del Ejecutivo andaluz ha advertido de que hay "mucho ruido y nerviosismo" entre los grupos de la oposición por la fecha de las elecciones, lo que le lleva a pensar que "parecen más preocupados por su futuro que por el futuro de los andaluces".

Así, ha considerado que los andaluces no cambiarán el sentido de su voto si las elecciones se convocan en un mes u otro, sino que les juzgarán por lo que hayan hecho desde sus responsabilidades.

Entretanto, y sobre la posibilidad de que las elecciones andaluzas pudieran coincidir con los comicios generales, Susana Díaz ha dicho que le gusta "el debate de Andalucía en andaluz", si bien ha garantizado que ahora está preocupada por otros asuntos que benefician a los andaluces. "Ya llegarán las elecciones cuando lleguen", ha remachado.

En este escenario, y a cuenta del apoyo que Cs presta al PSOE-A, ha dicho que ve al líder nacional, Albert Rivera, "un poco desquiciado". "Le veo nervioso, creo que no ha encajado bien lo de la moción de censura, él creía que tenía más diputados de los que tiene y hasta que no se coloque le ha dado por estar en Andalucía generando ruido y metiéndose con el Gobierno andaluz", ha lamentado.

Y ante este panorama, la presidenta andaluza ha dicho esperar que "todo el mundo se relaje y ayude a que el cambio de ciclo económico se traduzca en mejora para la vida de los andaluces".

Entretanto, y después de que el presidente del PP, Pablo Casado, haya ratificado a Juanma Moreno como candidato a la Junta, Susana Díaz ha matizado que "te tienen que ratificar cuando te han nombrado, eso no pasa cuando te eligen tus compañeros", si bien ha preferido no "hurgar en la herida" tras el congreso del PP: "Ellos sabrán como tiene que gestionarlo"

Respecto a la confluencia que negocian Podemos Andalucía e IULV-CA, ha relatado que ha leído que la líder del partido morado, Teresa Rodríguez, "dice que muchas decisiones las toman por lo que dicen las encuestas y cuando tomas así las decisiones no es porque estas convencida de ello". "Creo que eso es lo que pasa aquí, algunos se han dado cuenta de que no defendían lo suficiente a Andalucía y ahora, porque las encuestas se lo dicen, van a cambiar y eso no es creíble", ha señalado antes de considerar que el debate interno de Podemos es "sobre el CIF y sobre quién controla a quién".

En cuanto al candidato que decida la confluencia, Susana Díaz ha dicho que le da igual que sea uno u otro, pero sí ha reclamado que cambie de actitud pues en esta legislatura "han sido la muleta de la derecha en el Parlamento".

DÉFICIT Y REUNIÓN CON SÁNCHEZ

En otro orden de cosas, y después de que Casado se haya posicionado ya en contra de los objetivos de déficit, Susana Díaz ha exigido que esta "irresponsabilidad de la derecha no se consume". Ha criticado que antes de llegar a su despacho de Génova "nos amenaza a los andaluces con quitarnos 350 millones" y esto demuestra, a su juicio, que "para el PP la crisis era una excusa, los recortes fueron una excusa porque si Bruselas se da oxígeno y dices que votas en contra para hacer daño al gobierno demuestras que aquellos recortes los hacía porque querías no porque te lo imponía Bruselas".

Ha explicado que le ha trasladado a Moreno que "lo primero que tiene que hacer es convencer a Casado para que no atropelle a Andalucía como hacía Rajoy". "El PP-A y Cs, si hace lo mismo, deben plantearse si castigar a Andalucía es el mejor camino para ganar electoralmente al PSOE", ha proseguido para apuntar que "si ese es el camino que han elegido, castigando a España los españoles les castigarán a ellos en las urnas".

Respecto a la reunión institucional que mantuvo con Pedro Sánchez este lunes, la presidenta andaluza ha comparado sus encuentros con Rajoy, en los que "todo eran fotos y buenas palabras pero que a la vuelta no se materializaba nada", al de Sánchez, con el que, en dos meses, se ha conseguido "mucho más" que con el PP.

Abordando la financiación autonómica, Susana Díaz ha garantizado que reformar el modelo es "irrenunciable" y que desde que Sánchez manifestó en el Senado que no podría llevarse a cabo en esta legislatura se ha convocado el CPFF y "ha habido un cambio" con la constitución de un grupo de trabajo político. "A partir de ahora hay que trabajar y todo el mundo se tiene que retratar si está a favor de la financiación", ha dicho antes de insistir en que reformar el modelo es "urgente, irrenunciable y de extrema necesidad para Andalucía".

Entre otros asuntos vistos con Sánchez, ha destacado el compromiso del presidente por impulsar un plan de empleo extraordinario en Andalucía, que "tiene que tener especial sensibilidad con las zonas con la tasa de paro por encima de la media y con los sectores de población con más dificultad"; o también que se vaya a recuperar en los PGE la inversión que refleja el Estatuto de Autonomía, entre otros asuntos como la inversión en la Algeciras-Bobadilla o la conexión ferroviaria a Granada.

En cuanto a las infraestructuras, Susana Díaz ha avanzado que en los próximos días el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, visitará Andalucía "y podremos poner negro sobre blanco todos los compromisos de ayer". "A algunos les parecían los compromisos fruto de la reunión pero van a ver que antes de que acabe julio serán ratificados y se pondrán sobre el papel con Fomento", ha insistido.

CAMPO DE GIBRALTAR E INMIGRACIÓN

Asimismo, ha puesto el acento en la necesaria inversión en el Campo de Gibraltar contra el narcotráfico, donde "hay un grupo de delincuentes que le echan un pulso al Estado y a los que hay que ganar". Para eso, ha explicado Susana Díaz, "hacen falta efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y medios", por eso se ha comprometido el Gobierno a una inversión de 5,5 millones para reforzar los efectivos y 1,5 para darles medios.

Y respecto a la inmigración, la presidenta ha insistido en que la responsabilidad para atender a las personas que llegan a las costas debe ser compartida entre todos los estados y que Europa "no puede mirar a otro lado ante ministros como Salvini que dice que acogerá inmigrantes cuando quiera, se deben adoptar medidas más allá de los avisos". Mientras que en España debe convocarse la conferencia sectorial para que donde tenemos competencias las comunidades, en los MENA, "se reparta esa responsabilidad entre todos los territorios", además de trabajar en origen contra las mafias y ayudando a los países al desarrollo.