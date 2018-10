Susana Díaz denuncia la "epidemia supremacista" que "insulta y riñe" a andaluces porque no les votan

Actualizado 27/10/2018 14:29:17 CET

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la reelección como presidenta de la Junta en las elecciones autonómicas del 2 de diciembre, Susana Díaz, ha querido dejar claro este sábado que los socialistas no van a permitir más "ataques" a Andalucía de quienes pretenden ser presidente del Gobierno de España, en referencia a Pablo Casado (PP) y Albert Rivera (Cs) y vienen a "insultar y reñir a los andaluces porque no les votan".

Susana Díaz se ha pronunciado así durante su intervención ante el Comité Director del PSOE-A, máximo órgano entre congresos, que ha ratificado por unanimidad las candidaturas al Parlamento andaluz para las elecciones autonómicas del 2 de diciembre.

La presidenta ha destacado la "ilusión, la alegría y las ganas" que se viven en el PSOE-A ante las próximas elecciones autonómicas, frente a la "crispación y el ruido" de los otros partidos. Ha criticado la "epidemia de supremacista" y la "pinza antiandaluza" que se ha dedicado a insultar a esta tierra en las últimas semanas.

"Crean ruidos y peleas en beneficia propio y no de los andaluces", ha dicho la presidenta de la Junta en referencia principalmente a los líderes de PP y Cs, y ha indicado que lo que esta viendo en estas semanas, esos "ataques virulentos" a los andaluces, la ratifican aún más en que la decisión de adelantar las elecciones andaluzas al 2 de diciembre era la "más acertada".

En su opinión, el "ruido" de los demás partidos sólo esconde la falta de proyecto para Andalucía y ese lamento de "los malos perdedores que se esconde tras el rencor, la crispación y la ofensa". "Nos indigna la epidemia supremacista que hemos aguantado de un lado y otro", según ha sentenciado Susana Díaz, quien esta convencida de que detrás de cada ataque a los andaluces "está la voluntad clara y nítida de querer tirar por tierra el trabajo de millones de andaluces para construir la Andalucía de la que hoy disfrutamos y que está en condiciones de ganar su futuro en igualdad de condiciones" con el resto de España.

La presidenta ha censurado las recientes críticas de la exministra y actual vicesecretaria de Acción Social del PP, Isabel García Tejerina, a la formación de los niños andaluces, y las referencias al "rebujito y las gambitas" del expolítico Jorge Verstrynge. Esa es la "pinza antiandaluza", según Susana Díaz, quien ha apuntado que se dan la mano la "derecha más rancia y casposa" y esos ideólogos de otras fuerzas que venían a enseñarnos las bondades de la nueva política.

"No vamos a tolerar jamás que se metan con Andalucía, porque no lo harían con otros ciudadanos de España", ha señalado Susana Díaz, quien ha insistido en que tenemos que aguantar que quienes quieren ser presidente del Gobierno español vengan "a insultar y reñir a los andaluces porque no les votan". No obstante, se ha mostrado segura de que los andaluces saben distinguir entre quienes quieren utilizar su voto para una "carrera electoral" y quienes lo utilizan para quedarse en Andalucía y defender sus derechos.

Ha agregado que los andaluces también saben quiénes son los que no pelean para que Andalucía tenga una mejor financiación o mejor inversiones públicas, sino que pelean sólo "en beneficio propio".

Díaz ha querido dejar claro además que nadie va a arrastrar a los socialistas a un pelea en la que no quieren estar. Ha señalado que el PSOE-A solo quiere estar en el combate contra el paro, la precariedad laboral y contra las heridas que ha dejado la crisis económica, y en el combate por una Andalucía en igualdad. "En el de ofensa, los insultos, las palabras gruesas y los ataques, que no nos busquen", ha sentenciado.

Ha defendido que el PSOE-A es el único partido que cuenta con un proyecto claro y nítido para esta tierra, frente a los que tienen que pedir permiso en Madrid o Barcelona, en referencia a los dirigentes andaluces de PP y Cs.

La presidenta ha destacado además el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez a Andalucía, porque tiene sensibilidad con esta tierra y sabe que hay problemas que se tienen que solucionar y derechos que se tienen que cumplir. Ha destacado, por ejemplo, que es "impecable moralmente" la defensa que el Gobierno central y la Junta han hecho del trabajo de los astilleros de Navantia en la Bahía de Cádiz, al hilo del contrato de las corbetas con Arabia Saudí.

CANDIDATURAS

En cuanto a las candidaturas del PSOE-A al Parlamento andaluz para las elecciones del 2 de diciembre, ha destacado que están conformadas por un equipo de hombres y mujeres con talento y con compromiso socialista y con la defensa de Andalucía.

Ha indicado que el PSOE-A no necesita un "casting" para elegir a las personas que integran sus candidaturas, sino que lo ha decidido la voz libre de militantes, y ahora cuentan con un "magnífico equipo" para ganar la confianza mayoritaria de los andaluces en las urnas.

Ha señalado que la primera tarea es "echar a andar con un gran equipo", y la segunda tarea es contar lo que hemos hecho, porque llegamos "con los deberes hechos y cumplidos". Ha destacado que la prioridad ha sido y va a seguir siendo la creación de empleo y que sea de calidad, de manera que hay que combatir la precariedad.

La presidenta ha apuntado además hay que recuperarse de las heridas de la crisis y recuperar derechos, y ha puesto en valor que en Andalucía sí se han blindado los servicios públicos fundamentales. "Llegamos con los deberes hechos y con un proyecto de futuro, con un diseño de la Andalucía moderna y de vanguardia, que defiende una economía verde, en igualdad y digital", ha indicado.

Ha pedido a toda la militancia socialista que se implique en la campaña electoral, en la que ella se va a "dejar la piel", aparte de los "kilos" que ya se ha dejado.

Los seis cabezas de lista que repiten respecto a 2015 son Susana Díaz por Sevilla; por Almería, José Luis Sánchez Teruel, secretario provincial del partido; por Cádiz, Manuel Jiménez Barrios, vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática; por Córdoba, Juan Pablo Durán, presidente del Parlamento; por Granada, Teresa Rodríguez, exsecretaria provincial del partido, y por Huelva, Mario Jiménez, portavoz parlamentario.

En Jaén, se estrena como cabeza de lista la actual diputada autonómica y secretaria de Formación y Nuevos Afiliados del PSOE-A, Ángeles Férriz, mientras que en Málaga lo hará el secretario provincial y delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo. En las candidaturas también figuran casi todos los consejeros del Gobierno andaluz.

RECUERDO A LAS INCIDENCIAS POR LAS LLUVIAS

Durante su intervención, la presidenta también se ha referido a los días tan difíciles que se vivieron en las provincias de Málaga y de Sevilla y en otros puntos de la comunidad como consecuencia de las trombas de agua que cayeron el pasado fin de semana y ha tenido palabras de especial recuerdo para José Gil, el bombero de Antequera que falleció, y para su familia.

Ha señalado que se ha comprobado que los servicios públicos en esta comunidad funcionan de manera extraordinaria, así como todos los cuerpos y fuerzas de seguridad.

También ha tenido palabras de recuerdo para la exministra de Cultura Carmen Alborch, fallecida hace unos días: "La miraba y veía un icono y ese tipo de persona que te gusta tener cerca porque transmite energía positiva".