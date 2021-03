Susana Díaz exige a la Junta que "abra los centros de salud" como "prometió" y que "no juegue con la gente"

SEVILLA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha exigido este martes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que, "tal y como prometió, abra ya los centros de salud", así como que "no juegue con la gente" a la hora de realizar anuncios sobre la flexibilización o no de restricciones vinculadas a la pandemia de Covid-19.

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A, en Sevilla, sobre las medidas que pueda adoptar este miércoles el conocido como comité de expertos que asesora a la Junta en la gestión de la pandemia, Susana Díaz ha apuntado que los socialistas andaluces desconocen las "medidas de desescalada" que está preparando el Gobierno de Juanma Moreno porque desde el Ejecutivo no se les da información de antemano, según ha criticado.

En todo caso, ha emplazado a la Junta a no "jugar con la gente" con lo que va a anunciar. "Si ya sabe lo que va a hacer, cuéntelo", ha pedido Susana Díaz al Gobierno andaluz, al que ha preguntado que por qué "juegan con la gente al gato y al ratón", y al que ha reclamado que "diga la verdad", porque, si no, "cuando reúna al comité de expertos ya no se lo va a creer nadie".

Tras apostillar que "esa falta de transparencia genera mucha desconfianza", Susana Díaz ha aprovechado para reclamar a la Junta que "abra los centros de salud como prometió" al anunciar que desde este martes, 2 de marzo, se podían solicitar de nuevo citas presenciales en Atención Primaria.

Según ha señalado la dirigente socialista, pese a ese anuncio, quien quiera hoy pedir una cita presencial con su médico de cabecera en Andalucía "se va a encontrar las mismas dificultades que hace una semana".

Además, ha insistido en advertir de que "los sanitarios están agotados y sin medios, la gente está haciendo colas en las puertas de los centros de salud y les dicen que no pueden darles citas presenciales".

"Los andaluces no merecen que Moreno les tome el pelo", ha añadido Susana Díaz, que también ha pedido a la Junta que "lleguen realmente las ayudas" anunciadas a "comercios, negocios, restauración", a los sectores "que lo han pasado realmente mal en las dos últimas olas de la pandemia" de Covid-19.

CIERRE DE UNIDADES EDUCATIVAS PÚBLICAS

La secretaria general del PSOE-A ha ofrecido esta rueda de prensa tras mantener una reunión con madres y padres del colegio 'Venta del Charco', en Cardeña (Córdoba) que el Gobierno andaluz "quiere cerrar, como tantos otros que ha cerrado desde que las derechas nos gobiernan", según ha criticado.

Así, Díaz ha acusado a Moreno de haber "eliminado 1.000 unidades educativas públicas en los dos años que lleva en el gobierno, 568 en el último curso".

"En lugar de aprovechar la bajada de la natalidad y bajar la ratio de alumnos por clase, Moreno Bonilla sigue cerrando aulas públicas, colegios rurales y fomentando la educación privada", según ha criticado Susana Díaz, que ha anunciado que el Grupo Socialista va a presentar una iniciativa en el Parlamento para mantener abierto el colegio de 'Venta del Charco', "porque es una necesidad y una forma de combatir la despoblación", según ha aseverado.