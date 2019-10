Díaz pide una campaña "limpia" frente a "trampas" de la derecha: "Si la izquierda se moviliza es imparable"

Actualizado 31/10/2019 21:19:59 CET

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, durante el acto de inauguración de campaña del 10N en Sevilla - EUROPA PRESS

SEVILLA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha reclamado que la campaña de las elecciones generales que se repiten el próximo 10 de noviembre, y que arranca en la medianoche de este jueves, sea "limpia" para que los ciudadanos acudan libremente a votar, toda vez que ha criticado que la derecha use "el juego sucio, la trampa, la mentira, la difamación e intente que la gente no vote con mentiras para que la izquierda no gane, porque si la izquierda se moviliza es imparable".

Así se ha pronunciado la líder andaluza en el acto con el que el PSOE ha dado el pistoletazo de salida en Sevilla a la campaña de las generales del 10 de noviembre, acompañando al presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, en el centro deportivo de Pino Montano, en Sevilla, donde han congregado a unos 3.000 simpatizantes, según los organizadores. Además, han intervenido la ministra de Hacienda en funciones y número uno al Congreso por esta provincia, María Jesús Montero, y la líder de los socialistas de Sevilla, Verónica Pérez.

"Si hay una tierra que necesita que el PSOE gane el 10N y tener de presidente del Gobierno a Sánchez esa es Andalucía, porque nos jugamos la igualdad, el avance, frenar la involución y hacer de contrapeso de las tres derechas que gobiernan con tanto sufrimiento y crueldad", ha sostenido Díaz antes de garantizar que el PSOE-A, la principal federación del partido, "no le va a fallar al país, vamos a dar el callo y vamos a ganar bien para que Sánchez sea presidente por derecho propio".

Ha advertido de que "no será fácil" porque la derecha "va a hacer de todo", ya que "tiene clarísimo que quiere exportar a España el modelo andaluz", y de ahí que urja a quienes se planteen la abstención que vayan a votar porque la derecha "usa cualquier juego sucio, la trampa, la mentira y la difamación para intentar que la gente no vote para que la izquierda no gane, porque si la izquierda se moviliza es imparable".

Susana Díaz ha explicado que ella misma vivió en primera persona esa forma de proceder de las derechas en la campaña de las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre, cuando "no tuvieron pudor, utilizaron la mentira, la calumnia, difamaron, falsearon la verdad e intentaron que la izquierda no fuera a votar".

Con todo, ha asegurado que los socialistas andaluces "no vamos permitir que se lo hagan a Sánchez ni a ningún socialista más en este país" y reclama "una campaña limpia, con la verdad por delante y diciéndole a la gente qué quieren hacer para que libremente vayan a votar".

Y así, la líder del PSOE-A ha asegurado que la derecha recurre a esta estrategia "porque no tiene nada que ofrecer a la gente", lo que ha contrapuesto al modelo de los socialistas, "que tenemos un proyecto para una España justa, en libertad, igualdad, con un presidente sensible, valiente y comprometido para llevarlo a cabo".

"BASTA YA DE DIFAMAR"

Igualmente, Díaz ha rechazado las acusaciones que contra los anteriores gobiernos del PSOE-A denuncia el Ejecutivo andaluz cada martes en el Consejo de Gobierno: "Basta ya, se ha acabado el difamar, mentir y falsear", ha abundado, antes de avisar de que "los que lo hicieron aquí bajo la coordinación de los que hoy están al frente del Gobierno andaluz ahora están al servicio de Pablo Casado para hacerlo en España".

"Mienten sobre las vacunas en Andalucía para no decir que no cubren las plazas de los profesionales sanitarios", ha manifestado la secretaria general del PSOE-A, que ha asegurado que no va a tolerar que "difamen y mientan sobre la honestidad y el honor de los socialistas andaluces".

Tras incidir en que el modelo andaluz que el PP y Cs quiere para España "es contrario a las democracias europeas" y criticar que en Andalucía "blanquean a la extrema derecha", ha afeado a la derecha que "si suman, se juntan y si no suman, bloquean como ha pasado en el país" y todo, ha agregado, "para acabar recortando derechos, igualdad y autonomía".

De esta forma, ha defendido que frente a ese planteamiento "hay un proyecto comprometido, de futuro, para todos, y lo vamos a compartir con Sánchez porque hay un camino por recorrer juntos de la mano de un presidente que sabe lo que quiere para el país pero al que no le dejaron llevarlo a cabo porque unos y otros no han querido reconocer que los españoles han votado a un presidente socialista que sacara adelante España y le diera futuro".

Y ese camino, ha dicho la socialista andaluza, será en defensa de la educación, la sanidad y para "devolver la decencia a la lucha contra la violencia de género" que "no es violencia intrafamiliar es el peor terrorismo que hay en España contra la mujer". "Por eso queremos ganar con mucha rotundidad", ha apostillado.

CONTRA EL "PATRIOTISMO DE BANDERA Y BALCONES"

También se ha referido Susana Díaz durante su intervención a la situación en Cataluña, incidiendo en que vamos a unas elecciones "donde muchos defienden un patriotismo de bandera y balcones", toda vez que ha rechazado que quieran darles lecciones de cómo se ama a España porque "si algún partido ha demostrado que es capaz de darlo todo por España somos los socialistas, en democracia y sin ella, un partido que es patriota, pero de gente, no de bandera".

"No estamos dispuestos a que nadie levante banderas para dividirnos y enfrentar a territorios", ha proseguido la dirigente del PSOE-A, que ha afeado al resto de partidos que "si sintieran tanto a España como banderas cuelgan en los balcones se habrían puesto al lado de Sánchez por el bien del país, pero no sienten esa generosidad", y todo "por egoísmo partidario".

Ha dicho sentirse orgullosa de cómo ha actuado Sánchez en Cataluña porque "lo fácil es salir a las plazas a gritar e incendiar a la gente, ponerse al frente de las manifestaciones y seguir quebrando la convivencia, pero lo difícil es aplicar la ley y hacerlo con la firmeza y ponderación con la que él lo hace". "Queremos la España que hemos construido, en la que cabemos unos y otros", ha aseverado.

"Vamos a seguir mirando al futuro, por una sociedad mejor, y el 10N a ganar y bien por Andalucía y por España", ha zanjado Susana Díaz.

SALIR EN MASA EL 10N

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, que ha sido la encargada de abrir el acto, también ha llamado a ganar "y bien" el 10N y ha celebrado que Sánchez haya escogido Sevilla para arrancar la campaña porque "si de algo sabemos los socialistas en Sevilla es de ganar elecciones limpia y democráticamente, porque así lo llevamos haciendo toda la democracia, 40 años".

Con todo, ha defendido que el país necesita un gobierno liderado por Sánchez "que le dé estabilidad, que piense en las personas, en los jóvenes y les dé oportunidades, que dé pensiones digna a nuestros mayores, que dignifique las condiciones laborales de nuestros trabajadores, que marque el reto el cambio climático como un objetivo, y que luche contra la violencia machista, que no es violencia intrafamiliar".

Y así, Pérez ha resaltado que el PSOE tiene que ganar el 10N porque "nos tenemos que llevar la satisfacción de que el líder del PP-A y de la Junta, Juanma Moreno, pierda las cuartas elecciones seguidas en Andalucía", así como que "tenemos que lanzar un mensaje al Gobierno del trifachito que pisotea la sanidad pública, que maltrata a la educación pública y que es un lacayo de la ultraderecha, por eso tenemos que salir en masa a ganar el 10N", ha concluido.