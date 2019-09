Susana Díaz descarta cambios en las listas del PSOE para el 10N: "Vamos todos a una"

Actualizado 24/09/2019 13:13:07 CET

MENGÍBAR (JAÉN), 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha indicado que su formación no va a hacer cambios en las listas electorales y concurrirá con las mismas candidaturas que lo hizo en los comicios generales del pasado 28 de abril porque los socialistas "vamos todos a una" frente a otros partidos que necesitan introducir nuevos nombres porque "no van todos en la misma dirección".

Díaz, que ha visitado en Mengíbar (Jaén) las instalaciones de la empresa Interóleo Picual-Grupo Oleícola, dicho a los periodistas que en el PSOE "ya pasamos el proceso de elaboración de las listas y ahora estamos en el proceso de pactar con la gente, con los ciudadanos".

El hecho de que otras fuerzas políticas estén debatiendo la introducción de cambios en sus candidaturas respecto a abril, evidencian que "no van todos a una". "Si tienen que hacer cambos es que no van todos a una, que no van todos en la misma dirección y que no están todos arrimando el hombro y necesitan hacer ese tipo de cambios".

Frente a ello, Díaz ha apuntado que en el PSOE "vamos todos a una, queriendo una mayoría sólida y amplia, que garantice que España tenga un gobierno" y "no todas las fuerzas políticas están e eso" porque "primero, tendrán pocas esperanzas de ganar las elecciones y segundo, porque no tendrán la confianza mutua, el ir todos en el mismo proyecto y remando todos en la misma dirección".

La secretaria general de los socialistas andaluces ha incidido en lamentar que "los distintos partidos deberían haber entendido que la gente votó con mucha claridad en el mes de abril" cuando "el PSOE sacó el doble de escaños a la siguiente fuerza política".

Ha añadido que lo que debería haber a día de hoy es "un Gobierno socialista atendiendo a los problemas de la gente, atendiendo a sus necesidades y respondiendo al horizonte al que se enfrenta nuestro país", algo que, según Díaz, no ha podido ser por "egos" y por "estrategias partidarias".

Ante este realidad, "vamos a vivir con intensidad una campaña cuando toque para armar esa garantía de una fuerte y amplia mayoría que permita de una vez por todas que el gobierno eche a andar y que ponga rumbo a la solución de los problemas que tiene nuestro país".

En su visita a Interóleo, Díaz, que ha estado acompañada por el secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha mantenido un encuentro con la plantilla de la empresa, para seguidamente trasladarse a Jaén capital donde ha visitado la sede central de Aprompsi, la asociación provincial de atención a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias.