Susana Díaz (PSOE-A) exige a la Junta "lealtad" con los alcaldes frente a la pandemia

MARMOLEJO (JAÉN), 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha exigido a la Junta de Andalucía que "escuche a los alcaldes, sea leal y colabore" con los ayuntamientos frente a la pandemia.

Lo ha hecho en el contexto de una reunión con alcaldes y portavoces socialistas de la Campiña Norte que se ha celebrado en Marmolejo, con la asistencia también del secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes.

"Los alcaldes llevan toda la pandemia sin recibir información, cuando son los que están en el tajo, en la primera línea de combate, los que atienden a las familias y a las empresas. Y sin embargo no tienen información básica por la falta de transparencia de la Junta", ha dicho la dirigente socialista.

Ha apuntado que ya se han superado los 3.000 contagios diarios en Andalucía, con 70 municipios que superan la barrera de 500 contagios, 20 de ellos en Jaén, todo eso "en un contexto donde la gente no puede ir al médico, los centros de salud están colapsados, la gente llama y llama para conseguir una cita telefónica, algunos tienen que ir a Urgencias porque se pasan horas en los ambulatorios y no consiguen que les atiendan".

A esto le ha sumado la "falta de transparencia" que no permite que los ayuntamientos "puedan arrimar el hombro" en plenitud de condiciones. "En estos momentos, la Junta es un barco que se desbordado y en el que nadie está al mando", ha dicho.

Ha añadido que "los alcaldes se encuentran abandonados por la Junta, sin ningún tipo de información sobre sus pueblos y mendigando en las puertas de los centros de salud los datos del número de contagios y buscando por sus propios medios dónde está la cadena de contagios y poniendo calma y tranquilidad, mientras la Junta está desbordada".

La responsable socialista ha lamentado que los datos de la pandemia no sean "nada positivos" en la provincia de Jaén, donde una veintena de municipios supera la tasa de 500 contagios por cada 100.000 habitantes. Se refirió específicamente a la ciudad de Linares, donde "seguramente la situación no habría sido tan grave y las medidas no habrían sido tan drásticas si se hubiera escuchado al PSOE en semanas atrás".

"Hay que escuchar y dejarse ayudar, y eso Moreno Bonilla no lo hace. No se deja ayudar por los alcaldes, ni por el presidente de la Diputación, que lleva semanas avisando de la campaña de la aceituna, ni por el PSOE, que es el partido más grande del Parlamento y con más experiencia", ha dicho Díaz.

La dirigente socialista ha afirmado que "si esa colaboración y esa lealtad existiera por parte de la Junta, no estaríamos en la situación en que nos encontramos en algunos municipios" y "no tendríamos problemas con los albergues de temporeros y no habría habido un recorte del 50 por ciento en los recursos".

Díaz ha apuntado que esta situación lleva a los alcaldes a "pasarlo mal", sabiendo que "no van a poder a atender a los temporeros como hace falta" y que no existe una planificación por parte de la Junta cuando estamos ya en plena campaña.

"Los alcaldes están pidiendo test rápidos a todos los temporeros, que se escuche a empresas y cooperativas en las medidas de prevención que hacen falta y que haya más recursos en los municipios donde la población se va a incrementar por la campaña. Así ayudaremos entre todos a que los datos sean más positivos", ha afirmado.

Por su parte, Reyes ha subrayado el esfuerzo que están haciendo los ayuntamientos a pesar de estar "sin colaboración, sin información y sin apoyo del Gobierno de Andalucía". Como ejemplo, Reyes ha destacado "el tremendo esfuerzo que han tenido que abordar las entidades locales en el inicio del curso escolar". Asimismo, y ya en el plano sanitario, ha apuntado que los ayuntamientos "están sufriéndolo y pasándolo mal ante la respuesta que se está dando en los centros de atención primaria".