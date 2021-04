Susana Díaz insiste en rechazar un adelanto de las primarias a la Junta: "Cuando toque el proceso orgánico, iremos" a él

BAZA (GRANADA), 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha mostrado este lunes su "profundo respeto" por sus compañeros de formación, al ser preguntada por la opinión de alcaldes y secretarios del partido en Cádiz que apuestan por la celebración de unas primarias adelantadas para la elección del candidato a la Junta. "Cuando toque el proceso orgánico, iremos al proceso orgánico", ha indicado.

"Cada minuto del día, cada hora a lo largo de la semana, la estamos dedicando a lo que le duele a la gente, a las necesidades y las inquietudes" que tiene, ha reseñado a los periodistas en unas declaraciones durante una visita a Baza, con el secretario general del PSOE en la provincia de Granada, José Entrena, y el nuevo alcalde bastetano, Manuel Gavilán, tras asumir el cargo de delegado del Gobierno en Andalucía su predecesor, Pedro Fernández.

"Mientras que haya empresas que lo pasen mal, familias que pierdan a sus seres queridos y gente que no sabe que se ha contagiado, yo no voy a perder un minuto que no sea en eso", ha agregado Díaz.

La celebración dentro del PSOE de unas primarias adelantadas para la elección del candidato a la Junta es una opinión bastante generalizada dentro del PSOE de la provincia de Cádiz, según han señalado a Europa Press algunos cargos significativos socialistas, tanto orgánicos como institucionales, que coinciden en que "urge la convocatoria de primarias para elegir el candidato socialista a la Junta de Andalucía".