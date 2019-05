Susana Díaz señala que los andaluces saben que "tienen que rematar la faena" con "gobiernos socialistas"

Publicado 12/05/2019 13:38:52 CET

VILLANUEVA DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 12 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha afirmado este sábado que, tras lograrse en las pasadas elecciones generales "un país más decente socialmente, gracias al voto de los españoles", ahora entre los andaluces impera la "sensación" de que "tienen que rematar la faena el día 26 de mayo con gobiernos socialistas" en los municipios andaluces, "para impedir lo que pasó aquí el 2 de diciembre".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas, Díaz, quien ha participado en un paseo electoral por Villanueva de Córdoba acompañada por la vicesecretaria general de Política Municipal del PSOE de Córdoba, Lola Amo, y el candidato a la Alcaldía del municipio jarote, Francisco Javier Arenas, ha recordado que, a pesar de que las elecciones andaluzas las ganó el PSOE-A, hoy en la Junta de Andalucía gobiernan PP y Cs con el apoyo de Vox, y ahora se trata de impedir que el 26M, de nuevo, "se junten las derechas y nos lleven a un proceso de involución y regresión".

Por eso no debe olvidarse que "la gente habló con mucha claridad el 28 de abril, cuando dijo que el modelo de Andalucía" no lo quieren "para España, y el día 26 de mayo van a volver a ratificar que el modelo de lo que han hecho" las derechas "en Andalucía no lo quieren tampoco para los municipios andaluces".

El objetivo es que de las urnas salgan "alcaldes como Francisco Javier", es decir, "gente comprometida, independiente, autónoma y capaces de levantar la voz en defensa de un progreso homogéneo, sostenible, que tenga en cuenta las distintas comarcas de Andalucía", que tienen "mucha fortaleza, pero que, o se invierte y se apuesta por ellas en distintos sectores, diversificando, o pueden apagarse", aludiendo con ello al fenómeno de la despoblación.

Por eso, según ha subrayado Susana Díaz, "nos jugamos muchísimo el día 26 de mayo", estando convencida, según ha insistido, de que "los andaluces van a rematar la faena, aquí en Los Pedroches, en toda la provincia de Córdoba y en toda Andalucía", aludiendo a cómo, en el caso del Valle de los Pedroches, hay que seguir aprovechando la ventaja que supone contar con la dehesa.

"INCOHERENCIA" DEL PP

Junto a ello y en relación con la afirmación del presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, de que su partido logrará una remontada electoral el 26M, respecto a sus resultados de las generales, Susana Díaz ha dicho que "en la política siempre hay que tener coherencia, porque es la mejor manera de que los ciudadanos te valoren y crean en ti".

Por eso, "si cuando (Moreno) estaba en la oposición decía, ante cada resultado de unas elecciones, que los andaluces ponían las cosas en su sitio, pues debería tomar nota" de que en las elecciones generales y al cumplirse 100 días del Ejecutivo andaluz de PP y Cs, con el apoyo de Vox, los andaluces "hicieron una moción de censura al Gobierno de Andalucía en las urnas y que el modelo que estaban defendiendo la derecha con la extrema derecha no lo querían, ni para Andalucía, ni para España".

En consecuencia, según ha argumentado la líder del PSOE andaluz, "cuando tú dices una cosa en el Gobierno y otra en la oposición te vuelves incoherente, y lo que consigues es que la gente no crea en ti", opinando Díaz que el 26M ocurrirá "lo mismo" que el 28A, es decir, "que los andaluces volverán a poner las cosas en su sitio".

De hecho, según ha argumentado, Andalucía "no se acostó una noche de izquierdas y se levantó de derechas", sino que es "una tierra socialmente comprometida, que defiende la igualdad de oportunidades, y ese modelo social y sostenible, de presente y de futuro, lo representa el PSOE y se volverá a ver el 26 de mayo, con muchas mayorías en los ayuntamientos, e incluso recuperando alcaldías como ésta de Villanueva de Córdoba o Pozoblanco, que necesitan de esos gobiernos comprometidos para que la gente viva mejor".