Suspenden las clases en 30 municipios del litoral de Cádiz y Huelva al elevar a fase emergencia el Plan de Inundaciones

Gente deambula bajo la lluvia por las calles del centro de Sevilla con lluvia. Archivo.- María José López - Europa Press

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha elevado este martes a fase de emergencia, situación operativa 1 (SO1), el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) a consecuencia de la llegada de la borrasca Charles a la comunidad, por lo que la actividad educativa lectiva presencial en 30 municipios de las comarcas meteorológicas del litoral de Huelva, el litoral de Cádiz y el Estrecho ha quedado suspendida.

Cabe mencionar que en estas zonas se esperan rachas de hasta 120 km/h, si bien la medida afecta también a los centros de día y se se adopta ante la llegada de la borrasca Charles, cuyos efectos se sumarán a los que ya ha dejado Bruna y empezarán a notarse desde este miércoles hacia el mediodía, según ha informado la Junta.

En el litoral de Huelva, la medida afecta a Aljaraque, Almonte, Ayamonte, Cartaya, Huelva, Isla Cristina, Lepe, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Punta Umbría y Villablanca.

En el litoral gaditano y en la comarca del Estrecho, afecta a Barbate, Cádiz, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Conil de la Frontera, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Rota, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena, Vejer de la Frontera, Algeciras, Los Barrios, Castellar de la Frontera, La Línea de la Concepción, San Roque y Tarifa.

Además de la elevación del Plan, los ayuntamientos de las zonas con aviso naranja por viento deberán cerrar los parques y jardines municipales durante todo el periodo de aviso, una medida de obligado cumplimiento por la que también ha quedado prohibido cruzar badenes y cauces inundados.

En este sentido, la Junta ha recomendado evitar las actividades al aire libre durante la jornada en las comarcas con aviso naranja por viento y ha pedido a los ayuntamientos costeros que limiten el acceso a todo el litoral gaditano y onubense y al extremo occidental de la costa malagueña, hasta Málaga capital.

Charles es una borrasca singular, pues según fuentes de Aemet se ha formado en aguas subtropicales, por lo que es más cálida y lleva más vapor de agua que las borrascas atlánticas habituales.

EMERGENCIAS ATENDIDAS

Cabe resaltar que se han coordinado 155 emergencias por la lluvia y el viento desde la medianoche del lunes hasta las 18,30 horas de este martes, 92 el lunes y 63 en lo que va de la presente jornada.

Sevilla es la provincia con más incidencias, con 68, seguida de Cádiz, con 38; Huelva y Málaga, con 15 cada una; Córdoba, con 13; Granada, con cuatro, y Almería y Jaén, con una.

Por tipología, 61 incidencias han estado relacionadas con riesgos naturales, sobre todo anegaciones de viviendas, calles y carreteras; 31 con derrumbamientos o caídas de ramas, árboles y objetos en la vía pública; 24 con incidencias de tráfico; 12 con anomalías en servicios básicos; cuatro con accidentes de circulación y una con un rescate, entre otras.

En la provincia de Sevilla, las lluvias de este martes han provocado una treintena de incidencias, la mayoría en la capital. Se han debido especialmente a anegaciones de calzadas, rotondas, patios de viviendas y locales. Además, se han atendido incidencias en Coria del Río, Mairena del Aljarafe, Espartinas, Almensilla y San Juan de Aznalfarache.

Un total de 34 municipios andaluces han activado o tienen prevista para mañana la activación de su Plan Territorial de Emergencia de ámbito Local: 15 en Sevilla, ocho en Huelva, seis en Málaga, tres en Cádiz, uno en Córdoba y uno en Granada.